Trump causa risa entre audiencia al hablar de logros de EEUU

El presidente de Estados Unidos Donald Trump provocó risas cuando habló ante los líderes mundiales en la Asamblea General de las Naciones Unidas el martes. Sin embargo, esa no era su intención.

Cuando comenzó su discurso en la asamblea, Trump enfatizaba los logros de Estados Unidos bajo su mandato. Dijo que la economía estadounidense estaba "en un auge nunca visto" y que su gobierno ha logrado más en menos de dos años que casi cualquier otro gobierno.

Sus palabras provocaron risas entre los jefes de Estado y otros delegados congregados en la audiencia.

Trump, quien ha dicho que la falta de liderazgo de sus predecesores hizo que otros países "se rieran" de Estados Unidos, pareció sorprenderse y agregó: "No esperaba esta reacción, pero está bien".

Posteriormente, cuando salía de la sede de la ONU, Trump dijo a los reporteros que su intención había sido hacer reír a los presentes.

"Fue increíble, bueno, fue para hacerlos reír un poco, así que fue genial", dijo Trump.

El presidente dijo que Estados Unidos es un país "más fuerte, rico y seguro" que cuando llegó a la Casa Blanca en enero del 2017. "Defendemos a Estados Unidos y al pueblo estadounidense, y también defendemos al mundo", agregó.

Durante su discurso, los diplomáticos alemanes se quedaron perplejos cuando Trump reiteró sus críticas al gasoducto submarino que planea Alemania desde Rusia.

