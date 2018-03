Trump condena el atentado en Francia y manda condolencias a víctimas

El presidente estadounidense, Donald Trump, condenó hoy el presunto atentado yihadista que se vivió este viernes en la ciudad francesa de Trèbes, que se saldó con cuatro víctimas mortales, y mandó condolencias a las víctimas del mismo y a su homólogo francés, Emmanuel Macron.

"Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas del horrible ataque en Francia ayer y lamentamos la pérdida (que ha sufrido) la nación", señaló Trump en su cuenta oficial de Twitter.

Our thoughts and prayers are with the victims of the horrible attack in France yesterday, and we grieve the nation’s loss. We also condemn the violent actions of the attacker and anyone who would provide him support. We are with you @EmmanuelMacron!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de marzo de 2018