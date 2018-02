Trump critica a FBI por investigar trama rusa en lugar de prevenir el tiroteo

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó hoy que "nunca" dijo "que Rusia no interfirió en las elecciones" de 2016, pero también arremetió contra el FBI y sugirió que no fue capaz de prevenir el tiroteo del miércoles pasado en Florida porque pasa "demasiado tiempo" en la trama rusa.

"Muy triste que el FBI se perdiera las muchas señales que envió el autor del tiroteo en la escuela de Florida, esto no es aceptable", escribió Trump en un tuit poco antes de la medianoche del domingo.

Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign - there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de febrero de 2018