Trump defiende ante el Congreso su "extraordinario éxito" como presidente

El presidente estadounidense, Donald Trump, defendió hoy el "extraordinario éxito" que ha logrado desde que llegó al poder hace un año, y argumentó que lo hizo con "la idea muy clara y la misión honrada" de "hacer a EE.UU. grande de nuevo".

"En el último año, hemos hecho increíbles avances y logrado un éxito extraordinario", dijo Trump al comienzo del primer discurso de su Presidencia sobre el Estado de la Unión ante el Congreso.

Durante el discurso presumió la buena marcha de la economía y de su reforma fiscal para asegurar que su país está viviendo "un nuevo momento americano" y juntos, todos los ciudadanos, pueden "lograr cualquier cosa".

"Este es nuestro nuevo momento estadounidense. Nunca ha habido un mejor momento para comenzar a vivir el sueño estadounidense", dijo el presidente ante ambas Cámaras del Congreso en su primer discurso sobre el Estado de la Unión.

Watch the #SOTU live alongside tweets from key Trump Administration accounts here: https://t.co/Njo52YOlc2

— The White House (@WhiteHouse) 31 de enero de 2018