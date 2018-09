El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo hoy que está abierto a encontrarse con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, "si él está aquí" en Naciones Unidas y "quiere reunirse".

"Si está aquí, si quiere reunirse, no lo sé. No lo tenía en mente, no es algo en lo que piense. Pero si puedo ayudar a la gente, eso es para lo que estoy aquí", dijo Trump en declaraciones a periodistas al llegar a la sede de la ONU.

((Noticia en desarrollo))