Trump dice que pronto podría haber un "gran acuerdo comercial" con México

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo hoy que pronto podría haber un "gran acuerdo comercial" con México, mientras los negociadores de ambos países continuaban sus conversaciones para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre ambas naciones y Canadá.

"Nuestra relación con México se está estrechando cada hora que pasa. (Hay) Alguna gente realmente buena tanto dentro del nuevo gobierno como del viejo, y todos están trabajando estrechamente juntos... ¡Podría haber pronto un gran Acuerdo Comercial con México!", tuiteó Trump.

Our relationship with Mexico is getting closer by the hour. Some really good people within both the new and old government, and all working closely together....A big Trade Agreement with Mexico could be happening soon!

