Trump expresa sus condolencias a víctimas del "terrible" tiroteo en Las Vegas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó hoy sus condolencias a las víctimas del "terrible" tiroteo ocurrido en Las Vegas, en el que han muerto al menos 50 personas y más de 200 han resultado heridas.

"Mis más cálidas condolencias y compasión para las víctimas y familiares del terrible tiroteo en Las Vegas. ¡Dios os bendiga!", escribió Trump en su cuenta de la red social.

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de octubre de 2017