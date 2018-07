Trump llega a Finlandia para encuentro con Putin

El presidente Donald Trump aterrizó en Helsinki el domingo en la noche, donde mañana prevé reunirse con su homólogo ruso Vladimir Putin.

El mandatario estadounidense no planeaba realizar apariciones públicas sino hasta el lunes, cuando se dirija al Palacio Presidencial de Finlandia para desayunar con el presidente Sauli Niinisto. Trump y Putin se encontrarán el lunes en el palacio.



El domingo, Trump mantuvo bajas las expectativas para cuando se reúna Putin diciendo que "nada malo va a salir de eso, y tal vez salga algo bueno".



El mandatario estadounidense también dijo a CBS News en una entrevista que "no había pensado" en pedirle a Putin que extradite a la docena de oficiales de inteligencia militar rusos acusados la semana pasada en Washington por cargos relacionados con hackear a objetivos demócratas en las elecciones de Estados Unidos en 2016.



Pero después de que su entrevistador le diera la idea, Trump dijo: "sin duda preguntaré al respecto".



Washington no tiene ningún tratado de extradición con Moscú y no puede obligar a Rusia a entregar ciudadanos. Una disposición en la constitución rusa prohíbe la extradición de sus ciudadanos a países extranjeros.



El presidente grabó la entrevista en su campo de golf Turnberry en Escocia el sábado, un día antes de partir para Helsinki para la cumbre. CBS publicó extractos el domingo.



Trump también se negó a discutir sus objetivos para la cumbre: "Te lo haré saber después de la reunión", comentó, pero dijo que cree que esas reuniones son beneficiosas en sí mismas.



Citó su reunión sin precedentes el mes pasado con el líder norcoreano Kim Jong Un y los encuentros que tuvo con el líder chino Xi Jinping.