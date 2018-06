Trump niega que EEUU esté aislado a nivel mundial

El presidente Donald Trump rechazó el sábado las denuncias de que Estados Unidos está cada vez más aislado internacionalmente, atribuyéndolas a "noticias falsas".

Las relaciones con otros países "son de un máximo nivel", insistió el mandatario en la cumbre del G-7, a pesar de que en el mismo evento se hicieron evidentes las amplias discrepancias entre su gobierno y los demás países.

"Yo diría que las relaciones son de un máximo nivel, tenemos excelentes relaciones", insistió Trump al abandonar la cumbre temprano.

Dijo que no culpa a otros países por firmar acuerdos comerciales que, según Trump, son malos para Estados Unidos, pero "si eso no cambia, no tendremos comercio con ellos", dijo.

Horas antes Trump llegó tarde a una conferencia sobre igualdad de género que se celebra el sábado en el marco de la cumbre del G-7 en Canadá.

Trump llegó tarde, luego que el anfitrión, el primer ministro canadiense Justin Trudeau, había empezado la conferencia advirtiendo que no iba a esperar por "los atrasados".

A Trump lo sentaron entre Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, y Christine Whitecross, una teniente general de las fuerzas armadas canadienses.

Trump llegó a la cumbre del Grupo de los Siete enfrentado a aliados cruciales debido a los aranceles estadounidenses, pero intentó aliviar la tensión con charlas amistosas y ofreció vagas promesas de avances en negociaciones comerciales.

Sin embargo, había pocos detalles al respecto y las diferencias seguían siendo evidentes en el ecuador de la cumbre.

Tras días de declaraciones cruzadas sobre los aranceles estadounidenses a las importaciones de acero y aluminio, Trump se reunió el viernes con los líderes de las principales naciones industrializadas del mundo en una idílica localidad turística canadiense.

En su camino al encuentro anual, Trump repitió su queja principal, afirmando que otros países "se han estado aprovechando de Estados Unidos en el comercio".