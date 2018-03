Trump presume del reemplazo de una valla fronteriza como si fuera nuevo muro

El presidente de EEUU, Donald Trump, presumió hoy de haber comenzado la construcción de su prometido muro con México, pero las obras a las que hizo referencia corresponden a un proyecto de reemplazo de valla fronteriza en California aprobado incluso antes de su campaña presidencial.

Durante un discurso en la localidad de Richfield, a las afueras de Cleveland (Ohio), Trump abordó el asunto frente a un grupo de trabajadores, a quienes aseguró que su Gobierno ya comenzó las obras sobre el muro gracias a los 1.600 millones de dólares presupuestados para ello por el Congreso.

"Comenzamos a construir nuestro muro. Estoy muy orgulloso de eso", dijo, antes de referirse a unas fotografías que él mismo compartió este miércoles en su cuenta de Twitter y donde se puede observar que se trata de una valla en vez de un muro de hormigón.

"La gente dijo 'oh, ¿se ha rendido con el muro?'. No, nunca me rindo. Tenemos 1.600 millones", afirmó el mandatario.

"Y vieron esas bellas imágenes, el muro se ve bien. Está bien diseñado. Eso es lo que hago, construir. Siempre fui muy bueno construyendo. Siempre fue lo mejor que hice. Creo que soy mejor construyendo que siendo presidente", agregó el mandatario.

Pese a su insistencia en haber comenzado la construcción del muro con México, el proyecto al que hace referencia se trata de un reemplazo de valla fronteriza en Calexico (California), cuya obra estaba planteada desde 2009.

La propia secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, aclaró este miércoles el origen del proyecto desde su cuenta de Twitter, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) publicó un comunicado de prensa sobre las obras de sustitución cuando comenzaron hace más de un mes -antes de que el Congreso aprobara los presupuestos-.

Además de eso, los 1.600 millones que el Congreso aprobó para aumentar la barrera fronteriza con México tienen numerosas limitaciones, entre ellas que Trump no podrá utilizar dichos fondos para elevar muros de hormigón, sino vallas.