Trump reitera su advertencia al gobierno iraní: "el mundo está observando"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a mostrar hoy su apoyo a los miles de iraníes que este viernes se manifestaron en contra del gobierno del presidente, Hasán Rohaní, e insistió en advertirle a las autoridades del país persa que "el mundo está observando".

"Los regímenes opresores no pueden durar eternamente y llegará el día en que la gente de Irán podrá elegir. ¡El mundo está observando!", escribió Trump en su cuenta personal de Twitter.

Oppressive regimes cannot endure forever, and the day will come when the Iranian people will face a choice. The world is watching! pic.twitter.com/kvv1uAqcZ9

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de diciembre de 2017