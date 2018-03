Trump se burla del bajo rating de los Oscars

El exastro de realities y actual presidente de Estados Unidos Donald Trump tuiteó el martes que el problema con los Oscar es que "no tenemos más estrellas", excepto él. Rápidamente aclaró que lo decía en broma.

El nivel de audiencia de los Premios de la Academia del domingo cayó a su punto más bajo desde que se llevan registros con 26,5 millones de personas.

De acuerdo con la empresa Nielsen, la cifra representa una caída de 20% con respecto a los 33 millones de personas que vieron la ceremonia el año pasado.

Trump tuiteó el martes: "Los Oscar con el rating más bajo en la HISTORIA. El problema es que ya no tenemos estrellas a excepción de su Presidente (es broma, claro)"

Lowest rated Oscars in HISTORY. Problem is, we don’t have Stars anymore - except your President (just kidding, of course)!

