Trump vuelve a cargar contra Clinton y dice que podría tener lazos con Rusia

El presidente estadounidense, Donald Trump, se preguntó hoy si los demócratas y su rival en las elecciones de 2016 Hillary Clinton "también pagaron a los rusos" al comentar el dossier lleno de detalles sórdidos sobre el ahora presidente, y calificó como "un lío" la llamada trama rusa.

"El reprobado y pagado por los demócratas 'Dossier usado para espiar en la Campaña de Trump'. ¿Usó el FBI herramientas de inteligencia para influir en las elecciones? ¿También pagaron los demócratas o Clinton a los rusos?", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

Disproven and paid for by Democrats “Dossier used to spy on Trump Campaign. Did FBI use Intel tool to influence the Election?” @foxandfriends Did Dems or Clinton also pay Russians? Where are hidden and smashed DNC servers? Where are Crooked Hillary Emails? What a mess!

