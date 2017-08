Un auto arrolla a un grupo personas en EE.UU. tras marcha supremacista

Un auto irrumpió hoy contra un grupo de personas en Charlottesville (Virginia, EE.UU.), donde se han producido choques violentos por una marcha de blancos supremacistas, y dejó varios heridos de diversa gravedad, informaron los medios estadounidenses.

Las autoridades han confirmado el arrollamiento, pero no han ofrecido detalles acerca del motivo, responsable y cifra de heridos.

El suceso ocurrió poco después de que el gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, declarara el estado de emergencia en la ciudad, y de que el presidente estadounidense, Donald Trump, condenara "todo lo que representa el odio".

Video of car hitting anti-racist protestors. Let there be no confusion: this was deliberate terrorism. My prayers with victims. Stay home. pic.twitter.com/MUOZs71Pf4

— Brennan Gilmore (@brennanmgilmore) 12 de agosto de 2017