Un muerto y 15 heridos en una balacera en club de Ohio

Al menos dos personas efectuaron disparos en el interior de un abarrotado club nocturno de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, en la madrugada del domingo, matando a una persona e hiriendo a más de una docena más en lo que las autoridades describieron como una escena caótica.

Según la policía no hay indicios de que la balacera, que se registró alrededor de la 1:30 de la mañana en el club nocturno Cameo, esté vinculada al terrorismo. La causa del incidente sigue sin estar clara, dijo el jefe adjunto de la policía, Paul Neudigate. Las autoridades no tenían sospechosos de inmediato.

"Había mucho caos, obviamente, cuando se realizaron los disparos", explicó la capitán Kim Williams. "El sábado por la noche, es un público muy joven. Hemos tenido incidentes aquí en el pasado pero este es, de lejos, el peor", señaló Williams.

Varios agentes que trabajaban como personal de seguridad en la discoteca efectuaron maniobras de primeros auxilios e intentaron reanimar al fallecido, agregó.

Quince personas sufrieron heridas por disparos. Algunos condujeron ellos mismos hasta hospitales de la zona y otros fueron trasladados en ambulancias.

Las autoridades están entrevistando a varios testigos, pero según Williams muchos de los que estaban en el recinto se marcharon.

"El mayor problema cuando hay una multitud como esta y hay disparos es que muchos de los testigos desaparecen", señaló.

Las autoridades piden la colaboración de cualquier persona que pueda tener información sobre el incidente. Según Williams, los investigadores revisan si las cámaras de seguridad funcionaban en el momento de la balacera. Al menos una persona estaba ingresada en estado crítico en el University of Cincinnati Medical Center, reportó la Policía.

Update: Cameo Night Club 15 gun shot victims, 1 deceased. Homicide unit and all available resources are being utilized. Next update after 11

— Cincinnati Police (@CincyPD) 26 de marzo de 2017