Una virgen en tanga desata voces en contra y a favor en Bolivia

Una pintura en la que aparece en tanga una virgen muy venerada en Bolivia, patrona además del folclore en el país, generó la indignación de distintos colectivos, y por otro lado el apoyo de defensores de la libertad de expresión en el arte.

Su autora, la artista boliviana Rilma Paco mantiene que la imagen de una venerada virgen en tanga, tuvo la pura intención de desenmascarar a "los falsos devotos" y representar en ella a todas las mujeres vistas como objeto en el Carnaval de Oruro.

"Hay falsos devotos y son aquellos que usan la religión para bailar, para beber, para cometer varias cosas malas, luego ir a la iglesia y decir que no ha pasado nada", dijo a Efe la artista de 31 años, que profesa el catolicismo.

La imagen religiosa de la polémica está asociada con la Virgen del Socavón, cuya devoción es la esencia del desfile del Carnaval de Oruro (oeste), uno de los más multitudinarios de Suramérica y reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Los miles de danzarines que desfilan el sábado de carnaval en esta ciudad del altiplano andino finalizan el recorrido de rodillas ante la imagen esta virgen en un santuario.

La pintura cuestionada muestra una silueta de una virgen sin rostro con una tanga roja, pantaletas o medias oscuras, un manto negro y su abdomen visto, en una interpretación de la Virgen del Socavón observada por tres personajes del carnaval que sostienen botellas de licor, entre ellas un diablo típico de este festejo.

Este año, el carnaval orureño se alteró por dos explosiones, calificadas de atentados por el Gobierno boliviano, la primera durante el gran desfile del sábado el pasado 10 de febrero y la segunda el martes 13, que dejaron 12 muertos, entre ellos 4 niños, sin que se suspendieran los festejos.

"Me molestó bastante porque ahí ves qué está pasando con nuestra sociedad, dónde está la humanidad, dónde está la sensibilidad. ¿Ya no existe?", cuestionó la artista, que nació en Oruro y que es hija de mineros.

La autora sostuvo que su virgen "representa a todas las mujeres" y que "no tiene rostro porque es una mujer más", como las muchas asesinadas por violencia machista en el país y a las que a su entender no se defendió lo suficiente.

La visión de la artista propicia una crítica social, según explicó, pues denuncia el trasfondo de la fiesta en la que "se comete acoso sexual, feminicidios, abandono a niños y peleas de pareja".

Rilma Paco añadió que la tanga roja, a la que ella llama "simplemente un calzón", es "una denuncia" a la "objetualización" de la mujer y al machismo profesado, a su juicio, por hombres e incluso por mujeres.

El manto negro representa el luto por los miles de afectados por inundaciones que azotan regiones de Bolivia y principalmente por los muertos en las dos explosiones durante el mayor carnaval del país, señaló.

"Estábamos de luto, no había por qué hacer fiesta", enfatizó.

También explicó que las pantaletas negras dan un "toque de sensualidad" a la figura de María.

Paco aseguró sentirse tranquila, se definió como creyente y al mismo tiempo marcó su distancia con la religiosidad de su tierra natal, donde se acostumbra a agradecer los favores recibidos por Dios bailando en el carnaval.

"Si en algún momento Dios me va a conceder algún favor, lo voy a pagar no bailando, no bebiendo, ni derrochando dinero, sino haciendo un favor a mi prójimo", sentenció.

La imagen ocasionó una gran polémica en Oruro, especialmente, y el resto en Bolivia, hasta el punto de que algunas instituciones y entidades de la ciudad hayan anunciado un proceso judicial por considerarla "una afrenta".

La autora manifestó sentirse agredida, porque recibió amenazas e insultos de varones y mujeres a los que insistió en llamar "los falsos devotos", aunque al mismo tiempo cosechó palabras de apoyo de artistas, periodistas y varias figuras públicas de Bolivia en defensa de la libertad de expresión en el arte.