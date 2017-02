Universidad mexicana niega el ingreso a colombiana transgénero

La colombiana, inició sus estudios en la universidad gracias a una beca de manutención otorgada por el Concejo Nacional de Ciencias y Tecnologías de México. La carrera, la empezó como Juan Camilo pero con el paso del tiempo inicio su proceso de cambio de género.

Los problemas iniciaron cuando la institución se negó a cambiarle el nombre de Juan Camilo a Camila, en los documentos oficiales. En otra oportunidad, por motivos médicos, Jiménez no pudo viajar a tiempo para inscribirse e iniciar un nuevo semestre por lo que le envió una carta al director Rubén Ibarra Escobedo explicándole la situación y pidiéndole unos días más de plazo.

La carta no tuvo respuesta, y por el contrario días después recibió una notificación donde se le excluía de la beca por no cumplir con los requisitos de tiempo. Ante esta situación, los padres de la joven se ofrecieron a continuar con el pago de la carrera para que Camila pudiera terminar sus estudios.

Cuando la mujer llegó a México, la universidad le negó la inscripción argumentando que dos profesores no estaban de acuerdo con tenerla en clase y porque había superado el numero de faltas permitidas.

Posteriormente, Jiménez acudió a su director de tesis para solicitar que la dejaran matricular, pero este le recriminó su cambio de sexo utilizando palabras fuertes e hirientes.

Así, como ultimo recurso, se presentó ante el consulado de Colombia en México, donde actualmente están llevando el caso.

“La respuesta que da la universidad no es congruente con las realidades y las pruebas. Tengo mis tres semestres aprobados, por que no me dan el trato digno e igualitario que tienen los otros estudiantes y me niegan el derecho a la educación. Mi certificado de notas dice que tengo el promedio acumulado de 9.08. Si yo no fuera trans esto no estaría pasando”, expresó la afectada.