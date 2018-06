Tiroteo en redacción de un periódico en EE.UU. deja varios heridos

Varias personas resultaron heridas en un tiroteo que se registró hoy en la redacción del periódico Capital Gazette, ubicado en Annapolis (Maryland, EE.UU.), informaron medios locales.

Un periodista del Capital Gazette, Phil Davis, explicó al diario The Baltimore Sun que "varias personas" habían recibido un impacto de bala dentro del edificio.

Autoridades locales no confirmaron en declaraciones a los periodistas el número de víctimas, pero sí aseguraron que se encuentran en la escena del crimen en busca del tirador.

La Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de EE.UU. (ATF, en inglés) señaló en su cuenta de Twitter que su delegación en Baltimore, la ciudad más grande de Maryland, "está respondiendo" también al suceso.

Por su parte, el Departamento de Policía de Anne Arundel, el condado donde se encuentra Annapolis, confirmó que la situación del tiroteo está aún "activa".

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, tuiteó que está "absolutamente devastado" después de conocer la "tragedia" en Annapolis.

"Por favor, presten atención a todas las advertencias y manténganse alejados del área. Estoy rezando por aquellos en la escena y por nuestra comunidad", apuntó Hogan.

La CNN aseguró, citando fuentes cercanas a la investigación, que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido informado del suceso.

Annapolis, la capital de Maryland, es una ciudad de unos 40.000 habitantes que está ubicada 50 kilómetros al este de Washington D.C. EFE

BREAKING: ATF Baltimore is responding to a shooting incident at the Capital Gazette in Annapolis, Md. pic.twitter.com/GQ1bMAejzQ

— ATF HQ (@ATFHQ) 28 de junio de 2018