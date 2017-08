Vehículo choca contra pizzería cerca de París: una niña muerta y 7 heridos

Un coche se empotró esta tarde contra una pizzería en la localidad de Sept-Sorts, en las afueras de París y provocó la muerte de una niña y siete heridos, según las autoridades, que investigan si se trata de un acto voluntario y eventualmente terrorista.

Un portavoz de la prefectura (delegación del Gobierno) del departamento de Seine et Marne explicó a Efe que, además de la niña fallecida, otras cinco personas que estaban en la terraza de la pizzería que resultaron heridas de gravedad y dos más leves.

El conductor del vehículo fue detenido por los gendarmes, indicó el portavoz, que puntualizó que está por determinar si se trató de un acto voluntario o de un accidente.

El canal de televisión "BFMTV" mostró imágenes del coche, un BMW azul, en el interior del establecimiento contra el que se abalanzó poco después de las 20.00 locales (18.00 GMT).

