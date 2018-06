Venezuela cree "absolutamente violatoria" resolución que busca sacarle de OEA

El Gobierno de Nicolás Maduro consideró hoy inexistente y "absolutamente violatoria" la resolución aprobada en la Organización de Estados Americanos (OEA) que abre la puerta a la suspensión de Venezuela del organismo y declara ilegítima la reelección del mandatario en las elecciones del 20 de mayo.

El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, afirmó hoy que la resolución, impulsada por Estados Unidos y los 14 países del Grupo de Lima, es "absolutamente violatoria" e "inexistente para Venezuela y para el derecho internacional".



Rodríguez subrayó que la iniciativa de EE.UU. y las 14 naciones para suspender a Venezuela del foro continental fue un "fracaso" y denunció supuestas "presiones" e "injerencias" de Washington hacia países del hemisferio para lograr los apoyos necesarios.



"Volvieron a fracasar, necesitaban 24 votos y solamente obtuvieron 19, uno menos de la última reunión", dijo Rodríguez, quien también llamó en reiteradas ocasiones "sicario" al secretario general de la OEA, Luis Almagro.



Aunque la resolución abre la puerta a iniciar una vía para la suspensión de Venezuela de la OEA, fue el propio país el que solicitó de manera voluntaria su salida en abril de 2017, un proceso que se estima que concluirá el próximo año.



A favor de la resolución aprobada este martes votaron Bahamas, Jamaica, Barbados, República Dominicana (aliado tradicional de Venezuela), además de EE.UU. y los 14 países del Grupo de Lima, integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guyana, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.



Se abstuvieron 11 países, entre los que figuraban aliados tradicionales del Gobierno de Nicolás Maduro, como Nicaragua, Belice, Surinam, Trinidad y Tobago, Haití, Antigua y Barbuda, El Salvador, Ecuador, San Cristóbal y Nieves, Belice, Uruguay y Granada.



En contra de la resolución votaron cuatro países: San Vicente y las Granadinas, así como Venezuela, Bolivia y Dominica.



Esta votación fue calificada como un "fracaso estrepitoso" por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, quien desde Washington señaló que el vicepresidente de EE.UU. Mike Pence, había dado "órdenes muy precisas de carácter injerencista" para que los países miembros de la organización apoyaran intervenir las cuestiones internas de Venezuela.



"Debo agradecer a los Estados del Caribe, Estados soberanos del Caribe, que fueron extorsionados por EE.UU.", y aun así no apoyaron la resolución, indicó el canciller.



El vicepresidente venezolano, Tareck el Aissami, dijo que la votación fue una "derrota" para EE.UU.



Entretanto, la principal alianza de partidos opositores, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), aseguró que la resolución aprobada ratifica "la justeza" de la postura que ha mantenido esta coalición con respecto al Gobierno de Maduro.



"Consideramos que las decisiones de la OEA en el día de ayer ratifican la justeza de la línea que nos hemos fijado de luchar por que se restablezca la democracia en Venezuela, por que haya una salida política por la vía electoral", sostuvo el portavoz de la MUD y presidente del Parlamento, Omar Barboza.



El diputado aseguró que cuando en la resolución de la OEA se decidió "calificar como ilegítimo el proceso del 20 de mayo simplemente" se ratificó que la orientación de la coalición a la población de no participar "en el fraude del 20 de mayo fue correcta".



"Se está demostrando (...) que ese proceso no solamente no legitimó a Maduro, sino que aisló aún más al Gobierno de la comunidad internacional", añadió.



Por su parte, el presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, el opositor Luis Florido, consideró la resolución como la "más fuerte que ha tenido (la OEA) en toda su historia contra Venezuela".



"Para la OEA no hubo elección (el 20 de mayo), por lo tanto no hay presidente", agregó al tiempo que señaló que el Gobierno de Maduro "tiene sencillamente que sentar las bases para que en Venezuela se produzca un cambio político y una nueva elección".



Mientras que el opositor Julio Borges, expresidente del Parlamento, se refirió a la propuesta que hizo Ecuador sobre la realización de una consulta en Venezuela que refrende la reelección de Maduro y dijo que es una "posición válida" y que dicho mecanismo puede ser promovido por el Legislativo.