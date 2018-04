Video: cura pateó a mujer que celebraba su graduación frente a una iglesia

El hecho ocurrió en una catedral ubicada en la plaza Moreno en la ciudad de La Plata en Argentina, cuando dos jóvenes se encontraban celebrando su graduación como es costumbre en este lugar. El hecho enfureció al cura de está parroquia y salió a detener lo que sucedía de una manera peculiar, con una patada.

El cura, que fue identificado como Esteban Alfón, dio sus disculpas publicas ante los medios locales de su país. “Le pido perdón porque no tuve intención de pegarle una patada. Yo no le pegué, la corrí como quien mueve una silla que está en un lugar que no debe estar” afirmó el cura.

Por su parte la joven afectada afirmó que presentará cargos en contra del religioso por agresión.

El video se ha hecho viral en las ultimas horas por Twitter y ya tiene 511 mil reproducciones, 16.635 “retweets” y 19.873 “likes”.