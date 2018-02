Video: Futbolista ruso fuertemente criticado por soplar su nariz con un billete

El joven de 19 años pide le pasen unos billetes, toma uno, sopla su nariz y luego lo lanza al suelo del avión donde se encontraba. Esta acción ha sido fuertemente criticada.

El video que ya acumula 60.000 reproducciones fue publicado en la cuenta de Instagram Rich Russian Kids (Niños rusos ricos) esta semana, acompañado de la siguiente frase: "Yo podría dar este billete a las personas que lo necesitan, pero no lo voy a hacer porque estoy resfriado".

Decenas de comentarios inundaron la publicación desaprobando la acción del joven ruso y no perdieron la oportunidad para criticar también su desempeño como futbolista.

Pese a la ola de comentarios negativos que recibió el medio campista del club ruso FC Tosno, en una entrevista para un portal de su país, explicó que se trataba de un billete falso y que su actuación formaba parte de una broma. También agregó que su equipo no les paga tanto como para despilfarrar el dinero de esa manera. "Somos de familias humildes (…) Tal vez el video no sea muy divertido porque para todos es difícil ganar dinero, pero qué le vamos a hacer. Los jóvenes tiene un tipo de humor peculiar que tal vez no todos entienden”.