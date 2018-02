Video: Le cancelan el vuelo, su esposa no le cree y la discusión se hace viral

En un video quedó grabado el gracioso momento que se vivió en un avión en México. Sucedió cuando un pasajero le explicaba a su esposa que el vuelo había sido cancelado y solo hasta el día siguiente podría llegar a casa, pero su esposa parecía ser muy desconfiada.

A través de una videollamada y ante la mirada de los demás pasajeros que escuchaban con mucha atención, el hombre decidió mostrarle a su compañero de al lado, pero su esposa seguía sin creer.

El hombre recurrió a la azafata, para que fuera ella misma quien le contará la situación. Los demás pasajeros reventaron en risa ante el momento que se estaba viviendo.

"No hay vuelo, se canceló", le decía el hombre a su mujer y ella le pregunta que "¿dónde estaba?" a lo que el hombre le responde "arriba del avión, no me quiero bajar", los pasajeros no paraban de reírse.

No todos quedan tan felices después de que les cancelan un vuelo, pero este hombre hizo que todos los pasajeros soltaran muchas carcajadas.

Lo cierto es que el video, grabado por otro pasajero, terminó y no se supo con la curiosidad de saber si la mujer le creyó o no a su esposo.