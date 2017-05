Video: Pastor se comunica con Dios por teléfono

Esta historia es realmente sorprendente. Se trata Paul Sanyangore, un pastor cristiano zimbabuense que se ha hecho famoso en todo el mundo porque, según él, tiene el poder de hablar con Dios por teléfono.

"Tengo una línea directa, en realidad tengo su número y puedo llamarle cuando haya una necesidad", dice el predicador de la congregación, y aunque parezca imposible de creer los fieles de Iglesia Internacional de los Ministerios de la Victoria Mundial lo siguen y lo adoran por su “don”.

Para demostrar su poder, el pastor realizó una llamada a Dios durante una de sus últimas reuniones en Zimbabue, al sur de África. El predicador tomó su celular de alta gama, y 'marcó al cielo' preguntando: "Alo, ¿Es el cielo? ¿Es el cielo? Tengo una mujer aquí, ¿qué tienes para decir sobre ella?", luego de esto el pastor afirmó que Dios le había dado información y reveló detalles únicos sobre la mujer.

"Dijo que debemos rezar por sus chicos, por los dos. Dice que uno es epiléptico, el otro es asmático. Dios me pide que te diga que tu historia ha cambiado", afirmó el predicador.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que un pastor en África se hace famoso por sus prácticas religiosas, pues en una iglesia cristiana el predicador dio a sus seguidores insecticida para curarse de cualquier pecado y enfermedad.

