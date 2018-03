Video: Robó un carro sin percatarse que adentro estaba un bebé

Una mujer dejó su vehículo encendido en una estación de gasolina y fue a comprar algo dejando a su bebé solo en el vehículo. El hecho se presentó en Palm Beach, Florida.

Un ladrón identificado como Marquise Hudsonla, aprovechó la ocasión y se dispuso a robar el vehículo; luego de recorrer diez kilómetros el ladrón escuchó un extraño ruido que lo alertó, se trataba de un bebé.

Al percatarse de lo sucedido, el ladrón decidió detenerse en una gasolinera y una cámara de seguridad captó el momento en que el ladrón baja el menor y lo entrega a una persona que se encuentra en el lugar.

Treinta minutos después la madre del menor llegó al lugar en búsqueda del pequeño.

La oficina del Sheriff en Palm Beach, Florida, aseguró en sus redes sociales que Marquise Hudson fue capturado y se encuentra bajo custodia.

Hey Marquise Hudson, thanks to your mom we have you in custody for Grand Theft Auto & Kidnapping after you carjacked a KIA with a baby inside. #BUSTED pic.twitter.com/YzxlL9uI1R

— PBSO (@PBCountySheriff) 21 de marzo de 2018