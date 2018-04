Video: un cocodrilo es encontrado en la piscina de una casa en la Florida

Una familia de Sarasota, en el estado de la Florida, vivió una experiencia aterradora, cuando encontró un cocodrilo de más de tres metros de longitud nadando en la piscina de su casa.

Fue el viernes en la madrugada cuando escucharon ruidos extraños provenientes de la piscina y fue cuando se percataron que había un cocodrilo dentro de ella, su primera acción fue llamar al 911 para recibir ayuda.

Las autoridades acudieron de manera inmediata al lugar, pero se hizo necesario llamar a personas expertas para retirar el animal de la vivienda.

Según datos oficiales en la Florida se encuentran un millón de cocodrilos que pueden llegar a medir entre 3 y 4.5 metros de longitud.



So, remember that #gator call we went on earlier? Here’s some video as the trapper pulled him from the swimming pool. Did we mention he measured 11 feet long?! #TweetFromTheBeat #NeverADullMoment #OnlyInFlorida pic.twitter.com/s3DtK3xzPR

— SarasotaSheriff (@SarasotaSheriff) 31 de marzo de 2018