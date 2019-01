Algoritmos, por analogía a las rutinas que idean los programadores de computadores para ejecutar una función, se le llama a esos comportamientos y respuestas automáticos de los seres vivos, que, al haber sido encontrados adecuados a través del proceso evolutivo, se repiten hasta quedar en el ADN, y ser transmitidos de generación tras generación. Los algoritmos permanecen intactos desde tiempos remotos, y no diferencian entre edad, raza o género.

Los roles que desempeñan las abejas en la colmena son una buena muestra de algoritmos en seres vivos. Nadie sabe por qué, pero es así, y así será por todos los tiempos, a menos que una fuerza superior desconocida lo modifique. No obstante, mi intención no es centrarme en las abejas, sino en lo que podríamos llamar algoritmos psíquicos.

Aceptemos para empezar, que todos necesitamos confesarnos y escuchar un consejo o una opinión de alguien; hacerlo es una terapia que mantiene sana la psiquis. Y cuando alguien hace una confidencia, está reconociendo un valor humano a quien se lo confiesa, puede ser a un sacerdote, un médico, un familiar, un amante, o un amigo. “Abuelo, te voy a decir un secreto, pero no se lo cuentes a nadie” y me hacía sentir importante.

Se dice que desnudarse no es solo quitarse la ropa, sino mostrarle el alma (los más profundos secretos) al ser amado. No es solo un asunto de ética no divulgarlo, es la activación de un algoritmo genético que lo impide. Hacerlo desnuda a quien te lo confió. Es como arremeter contra quien te quiere ¿y qué ser humano lo hace? ¡Nadie! El caso se agrava cuando la información se utiliza para destruir lazos afectivos, amorosos, o familiares. ¡Se vuelve monstruoso!

Como sé que esto causa confusión, permítanme diferenciar entre, la observancia de un hecho y su divulgación, del de una confesión. En el primero no participa la confianza como valor humano, en el segundo sí. En el primer caso se puede ocultar para salvaguardar la honra ajena, pero es éticamente permitido no guardar silencio; revelarlo no tiene la connotación de una confidencia. Revelar una confidencia, ni entre políticos se da. En principio los humanos -es otro algoritmo- les restamos veracidad e importancia a esas infidelidades, les atribuimos una alta carga emocional y por lo tanto les restamos objetividad: ‘pierde más quien revela que el revelado’ es la consecuencia. ¿Pero cuando te muestran la prueba de la confidencia qué? ¡Pierden ambos!

Pareciera que el algoritmo que te obliga a guardar una confidencia, así como otro algoritmo te desarma ante quien acepta la culpa de un hecho, o un tercero, te impulsa a defender al débil y a reaccionar contra lo injusto, se está debilitando. Son culpable de ese deterioro de los algoritmos éticos, la confrontación pública entre políticos que algunos periodistas deforman para atraer el morbo nacional; y que algunos generadores de opinión capitalinos amplifican.