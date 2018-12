Corrupción, las pequeñas cosas

Hoy en día está de moda el Internet de las pequeñas cosas; en ese orden de ideas, la corrupción de las pequeñas cosas le cuesta la bicoca de 50 billones de pesos al erario anualmente, en palabras de las autoridades encargadas de vigilar. Me pregunto entonces, ¿es la corrupción o la impunidad lo que está costando tanto dinero con un Gobierno intentando equilibrar las finanzas del Estado?

En días pasados cité en mi blog que la noticia no podía seguir siendo el escándalo de la corrupción, la noticia debe ser el escándalo de sus consecuencias, o sea: la pobreza.

Por supuesto que Odebrecht, palabra un tanto extraña, se ha vuelto paisaje, los diferentes carteles del desfalco de la salud y la alimentación escolar también. Los grandes negociados, solo cogen prensa, pero no hay castigo y así el “pequeño corrupto” en un plano de dispersión se sigue expandiendo cual virus maligno. No hay castigo de ninguna forma y la Justicia, con el cartel mayor, sigue con la morosidad creciendo a tasas de usura.

Realmente es importante levantarse cada día con una oración y acostarse orando para evitar caer en una depresión por la corrupción.

Veo con cierta admiración que hasta hace poco antes de las elecciones queríamos un presidente que no negociara con “coimas” o mermeladas, hoy veo con estupor que sin esta no pasan las leyes y decretos que necesita el país para dar pasos hacia adelante. Hoy todos somos economistas y juristas, como si nos pusiéramos la camisa de director técnico de la selección Colombia.

No hay gestión en Colombia que no necesite una intermediación, lobby u otro tipo de práctica para sacar adelante un proyecto y si este por algún motivo fracasa, no hay manera humana de deshacerlo, verbigracia, el POT.

Se necesitan 14 billones de pesos para financiar el presupuesto y ser aprobado por el Congreso; ya se aprobó por 7 billones y según la Contraloría el monto real es de 30 billones.

Y es aquí donde me atraganto, todos piden, nadie pone. ¿De dónde, si no hay canciones? Queremos que nos den de todo, nadie quiere pagar la cuenta y el país no avanza en producción. Hasta donde yo sé, si no producimos, no comemos.

Se piden evidencias de corrupción a cada instante ¿no basta con ver el estado de las vías? ¿El atraso de la planeación de una ciudad como Cartagena? ¿La deserción escolar? ¿La falta de IPS e insumos? ¿El no pago a los que trabajan por la salud de los colombianos? En fin, cuando tratamos hacer algo, hay un peaje de por medio.

¡Ay!, la corrupción de las pequeñas cosas, no es tan pequeña.