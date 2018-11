Del “Mono” Judas, a la cumbre

Se la pasaba bateando piedras con un palo de escoba en Olaya Herrera, sector La Puntilla. Un día fue sorprendido por la abuela y lo regañó porque caían encima de su maltrecha residencia. “No te preocupes abuelita, cuando sea Grandes Ligas te la reconstruiré. Y de verdad que lo cumplió el hoy lanzador estelar de los Bravos de Atlanta, Julio Teherán, con el primer sueldo que recibió. Excelente el programa “Los informantes”, de Caracol, sobre el cartagenero y su trayectoria.

Contó que el “Mono” Judas fue su escenario primigenio, donde lanzó un juego perfecto en una categoría menor, además, jugó varias posiciones; con su poder al bate, una tarde, envió la pelota a la Escuela Antonia Santos. Dio consejos a los muchachos para que sueñen como él en ese diamante, y les mostró que, así como sus madres en las gradas, la de él, también lo venía a animar, y los aleccionó a mentalizarse, sobre todo, por ellas.

El padre, por su parte, con dolor comentó que todos los amigos de infancia de Julio partieron a la eternidad, se perdieron en pandillas y drogadicción; él luchó para apartarlo de esas compañías, y resaltó que su tío Miguel, fue el descubridor de lo que ahora se conoce como inteligencia corporal cinestésica en Teherán.

A propósito del programa televisivo, un amigo me llamó: ¿Te lo viste?, Me lo vi y me gustó, hagamos una campaña para ponerle a ese estadio el nombre de Julio Teherán... Allí corté y le dije que después hablaríamos. En realidad, fue un pretexto y aquí le doy mis razones, porque sé que me lee.

No repitamos lo del Tomás Arrieta. He aquí su historia: “Jiquí” Redondo nos contó, que Arrieta jugó en la Cabaña junto con sus hermanos, primero que su generación. Hubo un receso allá y se vinieron a jugar en el de Manga, de donde se lo llevaron para el Táchira y murió al año de neumonía. Esa fue su hazaña: primer colombiano en jugar en el extranjero y por ello su nombre fue erigido en aquel parque de pelota.

Chelo de Castro, autor que el de la avenida La María llevara ese nombre escribió: “Hay que ser desagradecido hasta la última gota de sangre para borrar de un plumazo el nombre tan esclarecido de Tomás Arrieta, renegando de una figura que fue orgullo por muchos años de nuestro béisbol. ¿Que no fue Grandes Ligas?... ¿Y cuántos no lo fueron?”.

Teherán contó de las dificultades económicas, que muchas veces no tenía para la buseta, al punto que terminaron comiéndose la tienda de su mamá. La humildad, el tesón, la disciplina, sus padres y su tío lo tienen hoy recogiendo los frutos de esa cosecha familiar.

Ama la champeta porque le recuerda de donde vino y por ello cuando van a anunciar su nombre, ese género musical se escucha en los estadios de las Grandes Ligas.