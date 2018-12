Deseos para el 2019

Se acerca el 31 de diciembre y esta época es propicia para hacer un balance de lo que fue el año que se acaba y lo que esperamos del que se avecina. En materia de salud, el 2018 se podría considerar un año de transición, donde el nuevo gobierno nos trajo a nuevos protagonistas en un sector que clama por cambios fundamentales en materia de atención a los pacientes, buscando que se les garantice su derecho fundamental a unos servicios dignos, oportunos y con calidad.

También clama el sector por unas mejoras relacionadas con el financiamiento del mismo. El sistema de salud colombiano ha estado desde hace mucho tiempo con un déficit de caja que afecta a hospitales, clínicas y profesionales. Esta falta de recursos que se calcula puede superar los 8 billones de pesos, nos está llevando a una situación donde la garantía de la atención de los usuarios se puede ver comprometida. Varias situaciones adicionales pueden afectar aún más al sistema y tienen que ver con la liquidación de EPS como Caprecom, Saludcoop y Cafesalud quienes mantienen unas deudas inmensas con los hospitales que deberán ser honradas en el próximo año.

Para el 2019 todos esperamos que la situación mejore. Esperamos también que la Superintendencia Nacional de Salud ponga en cintura a un grupo de EPS, que dicho por la propia Superintendencia, no cumplen los requisitos mínimos para poder operar de manera adecuada, poniendo en riesgo a los afiliados a las mismas. Para el año que viene todos esperamos que mejore la atención de los pacientes pero que también mejoren los indicadores administrativos y financieros de las EPS, necesarios para garantizar un flujo de recursos que permita a la red de prestadores tener un funcionamiento adecuado y concentrarse en su razón de ser: el paciente; y no como sucede hoy que muchos de los esfuerzos de los prestadores están enfocados en temas de supervivencia económica y financiera.

Podríamos decir además que el 2018 con un nuevo ministro y con un nuevo Superintendente fue un año de análisis y siembra, y que todos esperamos que en el 2019 se empiecen a ver ya cambios en el sistema. Esa es la gran apuesta y la gran esperanza de todos los colombianos.

En lo local, el 2018 también fue un año de transición. Durante este año, Cartagena tuvo cuatro alcaldes, un récord histórico para una ciudad que clama por continuidad y políticas de desarrollo sostenible desarrolladas desde lo público. Durante el año que acaba se pudo también demostrar que cuando la ciudad se lo propone puede integrar lo público con lo privado en beneficio de la ciudadanía, hecho que quedó demostrado con la estrategia implantada por Dadis, Dasalud, hospitales públicos, hospitales privados y empresas promotoras de salud que permitieron controlar de manera efectiva el brote de sarampión que se presentó en la ciudad y que amenazaba con convertirse en un problema de salud pública de dimensiones mayores.

Queda pendiente para el 2019 la solución de la crisis migratoria de los hermanos venezolanos, la red hospitalaria de la ciudad y principalmente los hospitales Universitario del Caribe, Maternidad Rafael Calvo y Casa del Niño han hecho esfuerzos heroicos para hacer frente a esta tragedia humanitaria, sin embargo, carecen de recursos para poder seguir brindando atención a esta población y la falta de recursos de financiamiento pone en riesgo no solo a la población venezolana si no a la local. Se requiere rápidamente una inyección de recursos para hacerle frente a esta situación que no estaba planificada pero que es una realidad, el cálculo de los recursos invertidos en atención a pacientes venezolanos supera los 6 mil millones de pesos solamente en estas tres instituciones.

Por último, quedan dos temas pendientes para el 2019 que nos deben preocupar, el primero es el déficit de camas que tiene la ciudad, en especial para la atención de población pediátrica vulnerable, Cartagena no cuenta con las necesarias redes integradas de atención RIAS que hacen parte del modelo integral de atención en salud MIAS.

El segundo punto es quizás el más grave y doloroso y tiene que ver con la problemática generada por el abuso y explotación sexual infantil en la ciudad y el departamento, las cifras de niños abusados son aterradoras y aquí hay mucho por trabajar, pareciera que los esfuerzos que se hacen actualmente no han sido del todo exitosos y se requieren con urgencia medidas más efectivas, no es posible que en una sola institución de la ciudad se haya registrado en promedio un caso de AS durante cada día del 2018.

Se acaba pues el 2018 y no queda más que desear un venturoso 2019 y como todos los diciembres soñar con que el año que viene será mejor.