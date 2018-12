Dos Ilustres visitantes

Hace poco tuvimos el honor de tener en la ciudad a dos grandes exbeisbolistas y ex Grandes Ligas, nada más y nada menos que a los boricuas Carlos Baerga, 3 veces elegido al Juego de estrellas, el mismo que bateara dos cuadrangulares en el mismo inning y a diversas manos, elegido al Salón de la Fama de los Indios de Cleveland; y a Roberto “Bobby” Alomar, considerado por muchos como el mejor segunda base en el mejor béisbol del mundo, siendo del selecto club del Cooperstown, donde no llegan todos, exaltado en enero 5 de 2011, como el segunda base que más guantes de oro ha ganado en la historia, 10 en total y 12 Juegos de estrellas; ganó cuatro bates de plata, más de 30 robos de bases en 8 años.

Llevaron sus clínicas y enseñanzas al estadio de béisbol Mono Judas y a la plaza de Canapote, a todos los nenes, como ellos llaman a los niños que escuchaban sus charlas. Y a los padres de estos, les pido que tengan muy en cuenta y presentes todas las recomendaciones y consejos que les dieron estos dos ex Grandes Ligas, especialmente cuando le hacían repetir que “ sí se puede”, “sí se puede”.

Que se pongan para lo suyo, que si ellos pudieron, ¿por qué nuestros chiquillos no?; que no abandonen sus estudios, ya que el deportista no está exento de lesiones y los estudios quedan para siempre; y que sus padres les deben brindar todo el apoyo. Quienes tuvimos el honor de compartir con estos 2 exbeisbolistas, lo que más nos asombró y agradó fue la humildad y sencillez de estos dos hijos nativos de la Isla del Encanto, de la forma como trataban y se le dedicaban a los chicos, demostrando que a estos infantes beisbolistas que también tienen sueños y añoran llegar al mejor béisbol del mundo algún día, igual que lo hicieron nuestros visitantes, no se les debe tratar con regaños, insultos o gritos y menos con palabras soeces, sino que hay que igualarse a ellos y comprenderlos.

Las anécdotas de estos amigos eran fuera de liga, y la labor de Roberto Alomar, quien tiene una fundación para niños especiales que nacen sin brazos, manos o piernas, es digna de admirar y emular. Dios te vea Roberto y te dé larga vida y salud para que sigas con esa excelente labor en favor de los más necesitados y vulnerados.

Felicito a quienes hicieron posible la visita de estas dos grandes personas y mejores seres humanos, al principal artífice de este hecho, a la Fundación Resilientes y todo su equipo de logística, con su representante legal, Dr. Hernán Nichol y a Ariel Zambrano Meza; a la Fundación Tractores, igualmente al Dr. Ronald Llamas por su apoyo y respaldo. Hace poco también se trajo a la ciudad al Ex Grandes Ligas, Julián “Jabao” Tabares, quien cogiera anillo con los Medias Rojas de Boston en 2007, dejando también sus vivencias a nuestros jóvenes, Dios permita que sigan desfilando por la ciudad esas grandes figuras del béisbol mundial y les dejen unas buenas enseñanzas a nuestros beisbolistas, y que podamos ver en un futuro no muy lejanos en Cartagena, a muchos más Roberto Alomar, Carlos Baerga y Julián Tabares.