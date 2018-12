No es fácil escribir unas pocas palabras sobre alguien tan cercano como Carlos Villalba Bustillo. Nos conocimos en los años de mi infancia.

Mi padre y él fueron tan cercanos que, sin hablarse, el uno sabía lo que estaba pensando el otro. Se llevaban casi veinte años de diferencia, por eso don Rami lo llamaba “el adolescente Villalba”. Se habían conocido en los años 50, en la Asamblea de Bolívar, cuando el joven estudiante de Derecho iba a oír los debates. Ambos sentían pasión por el periodismo como arma de combate. Su inteligencia y capacidad de raciocinio fueron su forma de lucha.

Ya adulto, le pidió a mi papá que fuera su padrino de confirmación. Para convencerlo, le dijo que aún no tenía uno porque el padrino que de niño habían designado sus padres, el doctor Patricio y Julita, había muerto y él había escogido otros dos que también habían fallecido. Mi padre le contestó sonriendo: “Adolescente, vamos corriendo a hablar con Monseñor Gándara. No quiero morirme”. Lo que pasó ese día lo contaban entre risas. Según ellos, Villalba únicamente presentó “renuncia protocolaria a Satanás, sus pompas y vanidades”. Gozaban con esa anécdota. Me convertí en hermanita de óleos de uno de los hombres más brillantes, dignos y honorables del país.

Carlos tenía uno de los mejores sentidos del humor que he conocido. Era lo que se llama un “gozetas”. Siempre he creído que la ironía y el chiste inteligente son propios de las mentes superiores y a él le sobraban.

Serio, estudioso, lector infatigable, escritor profundo, jurista, periodista comprometido, académico excepcional. No se transaba cuando de la moralidad se trataba. Odiaba la injusticia. Esa lo enfurecía y perturbaba. Lo que fuera abuso del poder lo denunciaba con valentía y entereza. Sus columnas revelando actos de corrupción política eran constantes y bien sustentadas.

En los años posteriores al asesinato de Guillermo Cano, Carlos, junto con mi padre, José Salgar, Fernando Plata Uricoechea, Fabio Castillo, Darío Bautista, Alfonso Palacio Rudas y otros, formaron parte del Consejo Editorial de El Espectador. Las amenazas contra sus vidas y las de sus familias eran constantes. Fueron días muy duros. Jamás se rindieron ni callaron. El valor y el compromiso con la sociedad fue prioritario. Valentía que nos inculcaron a los que compartimos esas experiencias.

Hoy se ha ido. El apoyo moral que él me dio cuando volví a Cartagena después del fallecimiento de mi padre fue invaluable. Sin sus gestos generosos no sé cómo habría sobrevivido a tanto dolor y dificultad.

Los Villalba Bustillo me permitieron sentirme viva de nuevo. ¡Cuánto agradecimiento!

Carlos dile a Don Rami, que seguiré luchando por lo que ustedes me enseñaron.