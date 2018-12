El video de Petro recargado

Petro se contradice una y otra vez. En Facebook dice que “la imagen la conocí en el 2015 porque el que la graba me la presentó”. Al día siguiente, con Vicky Dávila, matiza para decir que fue en el 2015 ”aproximadamente”. Y dice que entró “en depresión”. “No entiendo como a un amigo se le graba”, agrega. Dice también que “si Macías me deja hablar yo no habría tenido certeza de qué fecha era”.

Si conoce el video en el 2015, ¿cómo se explica que primero diga que era Vélez y solo después reconozca que era Montes? Si para él fue tan impactante que se deprimió, ¿cómo es que no sabe ni siquiera el año exacto, no habría sabido la fecha si lo hubieran dejado en la noche en que se hizo público y ahora es aproximada? ¿Cómo es que no sabe si es préstamo o aporte o anticipo? Y ¿desde el 2015 no habló con Vélez para aclararlo?

En un trino dice que fue grabado “sin su voluntad”. En Facebook en cambio dice que él “había observado la cámara de casete VH5 que apuntaba a la mesa” y que le “dieron ganas de apuntarla a otro lado pero no tenía nada porqué desconfiar”. Es decir, aceptó que lo grabaran. Primero se quejó de que no tenía sonido, después dice que “el audio del video lo dice todo”. Los audios conocidos son muy malos y en las partes sin problemas de sonido no dicen lo que Petro sostiene. Pero aclara que “tenemos el original del video con su vieja tecnología”. Al día siguiente, con Vicky, sostiene que “el que menos tiene ese video soy yo”. ¿Lo tiene o no lo tiene? Si lo tiene, que lo entregue. Tendríamos claridad sobre su contenido. Si no lo tiene, lo debe tener Montes, con quien Petro ya habló. Pero si no lo tiene ¿con qué audio afirma lo que afirma en Facebook para exculparse?

Sobre el propósito de la grabación y quien la entrega también tiene versiones distintas. En los trinos dice que “el video lo entregó la misma Fiscalía”, que “creo que el que lo hace [grabar] lo hace con intención de ponerme bajo chantaje ... Por eso dura 14 años guardado y creo que con la pérdida de la presidencial se deciden a venderlo”, y que “el problema está en que quien lo vendió también vende una declaración falsa”. En Facebook en cambio sostiene que “lo extraen del computador de Juan Carlos pagando hackers poderosos... el video fue extraído criminalmente por criminales” y con Vicky le quita cualquier afán extorsivo a la grabación de Montes.

Si Montes lo grabó, ¿fue para documentar su vida, como Petro ha dicho que le gusta a su amigo? ¿O tenía otro propósito? Si el video es inocente, ¿para qué grabar? ¿Y por qué se lo lleva Montes a Petro cuando lo echan de su puesto en la Administración? ¿Por qué Petro pasa de su versión de que lo entregó la Fiscalía a que lo venden y de ahí al hacker? ¿Y si Petro ya sabía que lo había grabado Montes, por qué no lo dijo desde el principio?

Puedo seguir. No tengo espacio. Pero no hay duda de que todo es absolutamente sospechoso y muy maluco.

*Abogado y analista político