Estrategia antipopulista

Alguna vez dije aquí mismo que la democracia y las libertades civiles son demasiado importantes (en realidad lo son todo), como para delegar su defensa exclusivamente entre los políticos de buena voluntad. Esa fue la tragedia que se vivió en Venezuela y hoy ya sabemos las lágrimas de sangre que están llorando. Y fue así: el sector empresarial no hizo nada en su momento, cuando era factible hacerlo. Seguramente estaban demasiado concentrados en los planes estratégicos de cada una de sus empresas -con su típico autismo político- mientras los comunistas los horneaban a fuego lento y les arrebataron su democracia de forma estratégica.

Ese cuentico de que los empresarios no participan en política y no pueden cuidar la democracia, se lo podemos dejar a los países desarrollados donde sus instituciones públicas funcionan como un reloj suizo. ¿Pero aquí en Colombia? Hombre, por favor, no seamos tan ingenuos, ¿acaso no nos damos cuenta que la mitad del país ya está adoctrinada (y anota a la mayoría de la juventud), con el famoso discursito populista y sabrosón del socialismo radical?

De ahí que me pregunte: ¿y quién diablos le está haciendo contrapeso ideológico en las instituciones educativas al discurso del odio de clases, de la dictadura del proletariado, del capitalismo salvaje, del ataque al sector productivo como fuente de explotación social y tantas mentiras que se inventan como verdades? ¿Y quién les hace el contrapeso en los foros, talleres y movilizaciones populares? ¿Y quién atiende la masiva propaganda y la desinformación en las redes sociales, donde las propuestas populistas se cultivan con esmero? ¿Tenemos alguna estrategia pensada para evitar el populismo en el país? ¿Se lo vamos a dejar a nuestros engalanados partidos políticos? ¿O lo vamos a resolver con comerciales en televisión?

Un caso interesante por evaluar lo viene haciendo con éxito la “Fundación para el Progreso” (FPP), en Chile (www.fppchile.org/es/nosotros), dirigida por el joven y brillante Axel Kaiser. La “FPP” se ha encargado de desenmascarar y de hacer contrapeso en su país al fenómeno desbordado del populismo (de derecha o izquierda), y de todas esas propuestas utópicas y mentirosas del socialismo fracasado.

Con sus visitas a las universidades, con libros y columnas, en las redes sociales, en foros y talleres, en programas de televisión, van debatiendo con ideas la defensa de la democracia, de las libertades civiles, de la justicia social y el emprendimiento.