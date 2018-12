La Navidad

Es una de las fechas que más se celebra con alegría y ambiente familiar. Su significado de origen latino es nacimiento, y su celebración festiva recuerda la llegada de Jesús, hijo de Dios de acuerdo a la promesa hecha por Él a su pueblo, según las profecías milenarias.

Para las Iglesias católica, anglicana, ortodoxa rumana y algunas protestantes, la fecha es 25 de diciembre, y para las iglesias ortodoxas que no adoptaron el calendario gregoriano, es el 7 de enero.

La tradición ha seguido con el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús. Historiadores afirman que la fecha real fue entre abril y mayo. Se basan en que en el hemisferio norte, la fecha corresponde al invierno, por lo tanto sería imposible que el cielo estuviese despejado para ver las estrellas y que los pastorcitos estuviesen al aire libre. Sin importar lo anterior, la tradición sigue igual y se piensa porque inclusive antes del nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre era el día de celebración de los romanos “Natalis solis invicti” (festividad del sol invencible), y el de los incas “Cápac raymi” (Navidad andina).

Recuerdo con mucha alegría la carta que escribía al Niño Dios, pidiéndole perdón por las travesuras, también juguetes, regalos y bienestar para mi familia. Mi madre me dormía temprano, diciéndome que Papá Noel (San Nicolás o Santa Claus) vendría esa noche en un trineo repartiendo los regalos.

Al día siguiente cuando me despertaba, corría al arbolito de Navidad que mis padres hacían, para ver si me había traído todo lo que pedía. Algunas veces se cumplían con exactitud mis deseos, otras no, seguramente se me había ido la mano pidiendo mucho. Esta tradición continúa dentro de la inocencia y se transmite de padres a hijos. Un día, ya como padre, recuerdo que poniendo los regalos, mi hijo mayor me vio, pero en su imaginación y semidormido le contó a su mama al día siguiente que había visto a Papá Noel trayéndole sus regalos.

Desde comienzos del mes, se hace el pesebre donde nacerá Jesús, los hogares se engalanan con luces de colores y se coloca el árbol de Navidad donde aparecerán los regalos. Se reza la novena desde el 16 de diciembre y termina el 24, cantando villancicos y una cena familiar, agradeciéndole a Dios por todas las bendiciones recibidas.

Le pido a Dios para Colombia y su pueblo que haya paz, comprensión y desarrollo, que nuestro presidente y mandatarios cumplan sus promesas. Y para mi querida Cartagena, que la infraestructura y medidas necesarias para protegerla por el calentamiento global se hagan oportunamente, antes de tener el agua al cuello. Feliz Navidad para todos en familia, y un próspero 2019.