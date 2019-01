La palabra que no sirve

Hubo un tiempo en Cartagena en el que dar la palabra era un acto sagrado investido de honradez. Quien hacía una promesa ofreciendo su palabra no podía romperla porque estaba en juego toda su credibilidad. Las personas que no cumplían lo que decían eran vistas como parias, seres desagradables a quienes no se les podía confiar nada.

Cada compromiso, por más liviano que pareciera, adquiría con la palabra un aura religiosa que te redimía o condenaba. Podías ser un tipo de fiar o un embustero. Un hombre serio y una mujer íntegra, o un embaucador y una tramposa, tan indeseables como el sarampión y las marcas de viruela.

Pero esos eran otros tiempos. Ahora parece que la palabra es una herramienta más del mentiroso profesional. Por ejemplo, la palabra de la Alcaldía de Cartagena y la de la empresa de Interconexión Eléctrica S.A (ISA). El 28 de junio de 2012 firmaron un acuerdo en el que prometían, para el 2018, enterrar el cableado aéreo de las espantosas torres eléctricas que habían construido en la Vía Perimetral como parte del Proyecto de Interconexión El Bosque. El acuerdo fue firmado por el fallecido alcalde Campo Elías Terán, el entonces ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, el gerente de transporte de energía de ISA, Julián Cadavid, una delegada de la Procuraduría General de la Nación (Tatiana Londoño) y un representante de la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Alejandro Contreras).

Aquel fue un compromiso que buscaba aplacar las protestas de quienes consideraban que las torres eléctricas deterioraban el patrimonio paisajístico de la Vía Perimetral. Pero no solo era el paisaje. También era la vida de los que vivían cerca.

Ese mismo año, durante un debate en el Concejo, un neurocirujano afirmó que las ondas electromagnéticas producidas por las torres podrían ocasionar malformaciones congénitas, cefalea, cáncer y otras enfermedades a las personas que habitaban en un radio inferior a los 500 metros.

Pese a todas estas razones –que en otra sociedad más seria harían de las torres un asunto prioritario– ISA y la Alcaldía pactaron el cambio del cableado aéreo a uno subterráneo para seis años después, es decir, para mediados del 2018 que ya pasó. No obstante a la palabra empeñada, la obra todavía no se ha realizado. Llegó el 2019 y las torres de la Vía Perimetral siguen en pie, erguidas como esfinges de metal que recuerdan esta era donde las promesas son solo artificios verbales de los sinvergüenzas en el poder.

Muchos de nuestros políticos y varias de las empresas que contratan con ellos nos han demostrado que tienen una palabra que no sirve, porque es una que no se cumple.

Los cartageneros deberíamos retomar la vieja costumbre de censurar al incumplido, exiliándolo del liderazgo social.