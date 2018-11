Aquí nos creíamos en un estadio de Béisbol. El plato donde comía el perro era la primera base, un pedazo de cartón viejo nos servía de segunda y a lo lejos, en donde se veían crecer las verdolagas, corríamos de la tercera al home. En este lugar –justo bajo mis pies–, bateábamos tapitas de gaseosa con palos de escoba y conectábamos jonrones botándolas del patio.

A veces la bola era un amasijo de medias y trapos que papá redondeaba y cosía con sus manos de orfebre. Fue él quien le puso el nombre a nuestro equipo en el barrio. Decía que como Boston tenía sus Medias Rojas y Chicago sus Medias Blancas, nosotros podíamos ser las Medias Rotas. Quedaba perfecto para un vecindario desde el cual el mundo parecía un catálogo de objetos maltratados por el tiempo: vajillas astilladas, pocillos sin orejas, sillas plásticas remendadas con alambre, tarros de leche Klim sucios de óxido y arena. La existencia de las Medias Rotas sólo confirmaba la naturaleza de aquella geografía donde la vida cotidiana estaba condenada a hacerse trizas por el implacable manduco de los años. Aunque eso los niños no lo sabíamos todavía.

He vuelto a este estadio de Béisbol. Regreso como quien deja en el campo un guante olvidado. Aquí está nuestro diamante de tierra y maleza, siempre pulido por nuestros pies descalzos. Aquí el domo sagrado que alguna vez vio nuestras carreras como partes de un verdadero juego y no como elementos de un currículum. Jugamos en él nuestro último partido y luego nos fuimos a probar suerte en otros escenarios. Ahora andamos por la vida corriendo de una base a otra sin llegar a casa, ponchándonos todos los días por habernos marchado de aquella Liga en donde siempre pudimos ganar las copas invisibles y los trofeos de mentira que valían más que el diploma amarillo que hemos enmarcado en la sala y que nos dio una prestigiosa universidad cuya matrícula aún no acabamos de pagar.

No está papá para hacernos pelotas de trapo. La noche nos agarra en el trabajo, abanicando contra la bola fantasma de otros años. No hay entradas adicionales para la infancia y, cuando quieres darte cuenta de eso, ya la vida te ha dejado con la manilla en la mano. Es en ese momento cuando la cama se convierte en otro estadio, donde el hombre que se acuesta aprende el juego de los viejos, un deporte en el que solamente sirven los músculos de la memoria. Antes de dormir piensa en una época, y luego en otra más distante; corre entre recuerdos que creía borrados para siempre como alguien que se roba las bases en un partido contra el olvido. Poco a poco va aclarándose el patio, las macetas de plástico, la tercera base en el reino minúsculo de las verdolagas. Allí, a mala hora, el hombre vuelve a entrar a la Liga que sólo le es permitido ganar a las Medias Rotas.