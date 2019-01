Lío celestial

Por esos destinos extraños que tiene la vida, desde hace varios años tengo el privilegio de mantener contacto directo y hasta correspondencia con la máxima autoridad de control y vigilancia del más allá: es decir, con San Pedro. Así como lo leen. Y cada determinado tiempo me escribe un telegrama o me llama para pasarme un reporte sobre las diferentes actividades en el cielo o simplemente para ponerme las quejas sobre alguien en particular.

Pues bien, ayer, mientras desayunaba en el balcón, literalmente me cae del cielo un “Marconi” con el siguiente escrito de su santidad: “Amigo. Alta preocupación celestial. Ante error computadora cielo llamaron demasiado cerca cinco personajes cartageneros. Tranquilidad cielo afectada. ¿Usted conoce?: Alberto Araújo. Abraham Ibarra. Enrique Zurek. José Henrique Rizo. Junior Segovia. Pido ayuda. Gastritis alborotada. ¿Qué hago?”.

Como era apenas lógico, quedé preocupado. La verdad, aunque cuatro de ellos ya tenían sus respectivos abriles entre pecho y espalda, no era normal que en el transcurso de unos pocos días se fueran cinco personajes que, independientemente de sus labores privadas, se involucraron en cuerpo y alma al desarrollo de su querida Cartagena.

Teniendo en cuenta el mensaje y sin terminar mi desayuno, le respondí con un WhatsApp: “Pedrito, ¿te puedo llamar?” Y sin darme cuenta, me contestó el alcalde de Cartagena: “Dime Rumié, que estoy en pleno consejo de gobierno”. Y corriendo le respondí: “Perdón, alcalde. Pedrito equivocado. Pero bueno... aprovecho la oportunidad para recomendarle que por favor bajes ese préstamo distrital, que vamos a quedar empeñados hasta las nalgas”.

En ese instante cae otro telegrama del cielo, que dice: “Amigo, ¿qué hago? Desesperación. Sindicato cartagenero. Araújo quiere implementar junta directiva. Programa desarrollo cielo 2033. ¿Usted entiende? Rizo habla traslado mercado celestial. No comprendo. Segovia solicita posibilidad ‘ginebrita’. Formar caja compensación. ¡Grito no! Zurek planea fábrica botelleros. ¿Club de pescados? Ibarra interés supermercados. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Los devuelvo?”.

No había podido contestar a San Pedro cuando recibo otro “Marconi” aún más angustiante: “Amigo. Sigue lío celestial. Gastritis alborotada nuevamente. Llegó Carlos Villalba Bustillo. Hay recibimiento apoteósico. Aquí todo desorden. ¿Conoce música ‘papayera’? Primer día individuo pide espacio columna dominguera periódico cielo. Yo hospitalizado”.