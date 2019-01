Lo natural no nos engaña

En los últimos años han aparecido nuevas tendencias que impulsan el consumo de alimentos basados en lo natural, como respuesta a las preocupantes cifras de obesidad en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la obesidad se ha triplicado entre 1975 y 2016 y en ese último año el 39 % de las personas adultas tenían sobrepeso (índice de masa corporal -IMC- mayor a 25 %) y el 13 % obesidad (IMC mayor a 30 %).

Hasta acá, todo resulta ser congruente y la tendencia por lo natural parece ser un reflejo de qué tanto la industria de los alimentos y los consumidores están actuando en pro de mejorar su salud. Sin embargo, detrás de los calificativos de “light”, “bajo en sodio”, etc, que reciben muchos productos procesados, se esconde un engaño del que probablemente todos hemos sido víctimas como consumidores.

El gran problema radica en que no conocemos suficiente sobre el etiquetado nutricional, (herramienta que enseña la composición del producto) y que algunos productos alimenticios aprovechan esta desinformación como fachada para tergiversar lo que aparece en la etiqueta y mejorar sus ventas, sin mostrar una información clara de los promocionados productos “fit”.

Por ejemplo, hace días mientras hacía compras en un supermercado, observé que una marca lanzó un chocolate en una versión con baja cantidad de azúcar, con un lema en el frente del empaque que decía: “Más suave, menos dulce”.

Al revisar la tabla nutricional me percaté de que contenía información en referencia a una porción de 14 gramos, con una cantidad de 8 gramos de azúcar por porción. ¡Esto significa que casi el 60 % del peso de la porción contenía azúcar! Pude notar, además, que las pastillas eran evidentemente más delgadas que las de la versión tradicional de esta misma marca.

Comparé este “novedoso” producto con el chocolate tradicional (de la misma marca, ¡claro está!) y encontré que la tabla nutricional se refería a una pastilla de 25 gramos, con 17 gramos de azúcar (casi el 70 % del peso de la porción).

Pude concluir que esta versión “más suave, menos dulce” claramente era solo una versión más pequeña que la original, pero que, siguiendo las proporciones, contenía igual cantidad de azúcar. Además, aquel producto era un 25 % más costoso que el original.

Lo anterior es solo un ejemplo de cómo la publicidad engañosa abunda en los supermercados, de cómo las leyes colombianas no regulan lo que ponen las marcas en sus empaques y de que no se está informando correctamente al consumidor para que interprete el valor nutricional de lo que decide comprar. Un verdadero producto natural, ni siquiera requiere de etiqueta nutricional... ¡lo natural no nos engaña!

Las opiniones aquí expresadas no comprometen a la UTB o a sus directivos.