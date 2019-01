Mentalidades y educación

La referencia es el libro: “Mindset La Actitud del Éxito” (Carol Dweck, 2007, inglés) y tema en internet.

Las mentalidades son creencias y pueden cambiarse. Generan actitudes.

Algunas posturas diferentes de mentalidad: fijas vs. de crecimiento.

1. Creencia: inteligencia y talento son fijos vs. inteligencia y talento se pueden desarrollar.

2. Motivación: parecer inteligentes vs. pasión por aprender.

3. Reto: lo evitan por temor a fallar y no parecer inteligentes vs. oportunidad para mejorar.

4. Obstáculos: se rinden fácilmente vs. persisten, si caen se levantan.

5. Efuerzo: es inútil, si hay talento no requiere esfuerzo vs. es parte en el camino al éxito.

6. Crítica: la ignoran porque no cambia el talento vs. la aprovechan para mejorar, se inspiran.

7. Éxito de otros: lo rechazan vs. aprenden.

En deporte es fácil encontrar mentalidad de crecimiento, ni el deportista No. 1 deja de querer mejorar. La manera de fomentar una mentalidad de crecimiento en hijos y otros es elogiando esfuerzo, más que resultados o talento. Los elogios deberían referirse, no a atributos del niño, sino a sus esfuerzos y a sus logros.

Camila Londoño (2017) dice que en The Atlantic, Carol Dweck explicó cómo cree que se está mal entendiendo mentalidad de crecimiento:

“La falsa mentalidad de crecimiento es comentar tener mentalidad de crecimiento cuando en realidad no se tiene, o no se entiende lo que es. También es falso, pues nadie tiene mentalidad de crecimiento en todo y siempre. Todo el mundo es una fusión de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Tú puedes tener predominantemente mentalidad de crecimiento en un área, pero igualmente puede haber cosas que te lleven hacia un rasgo de mentalidad fija. Algo realmente desafiante y externo a tu zona de confort puede desencadenarla, o si tú encuentras a alguien que es mucho mejor que tú en algo que te hace sentir orgulloso de ti mismo, puedes pensar... (hay otro) yo no... tenemos que buscar desencadenantes de nuestra mentalidad fija y entender cuándo estamos cayendo en esta”.

“Mucho de lo que pasa con falsa mentalidad de crecimiento entre educadores es que en lugar de enfrentar el largo y difícil viaje, en el que trabajas en entender tus desencadenantes, trabajarlos y con el tiempo ser capaz de quedarte en mentalidad de crecimiento cada vez más, muchos dicen: ‘tengo mentalidad de crecimiento’, porque o saben que es la correcta o la entienden de una forma que la hace parecer fácil”.

En The Atlantic se dice: “Cuando te centras en esfuerzo, -tienes que- mostrar cómo el esfuerzo ha creado éxito o progreso del aprendizaje”.

Lo presentado es parte de mis investigaciones desde los 90 sobre mente humana, existen otros elementos como son: plasticidad del cerebro y el poder del entono (organización o comunidad) que define mentalidad.

*Almirante (r) Ph.D