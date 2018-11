Obras de soberanía

Hace unos 30 años, siendo estudiante de derecho y citador en un juzgado de Cartagena, me correspondió realizar una notificación en Galerazamba. No recuerdo los detalles de la diligencia, pero rememoro que invité a mi novia, hoy mi esposa, para que me acompañara, de modo que la diligencia de trabajo fuera además un paseo. El viaje fue maravilloso. Aún conservo la imagen del sol deslumbrante y de la espuma salobre del mar encrespado que se apoderaba sin clemencia de la atmósfera del lugar y del amor juvenil de aquella pareja.

Hace unos días el gobierno convocó una intervención en el municipio de Santa Catalina. El punto de encuentro fue determinado en el paraje El Totumo, donde está el emblemático Volcán de lodo, tan visitado por turistas nacionales y extranjeros.

Como arribé a la zona despuntando la mañanita, decidí llegar a Lomita Arena y dejarme llevar por una de mis tentaciones: una buena mesa de fritos. Allí me atendió una joven mujer, a quien pregunté: ¿A qué departamento pertenece Lomita Arena? Ella, sin pensarlo, respondió: “A Bolívar”. Desde las primeras cátedras de derecho uno aprende que los elementos de la soberanía son el territorio, el pueblo y el poder. Así las cosas hay factores subjetivos y objetivos que determinan ese concepto de la teoría del Estado. Las anécdotas narradas indicarían que existe vinculación subjetiva de la población con el territorio, esto es, la noción de pertenecer a una jurisdicción determinada. El elemento objetivo está determinado por las normas y el ejercicio de la autoridad, que en gran medida se acredita con la ejecución de obras de beneficio general.

Por estos días el gobernador Turbay ha expresado que no cederá un milímetro de territorio a las pretensiones del vecino departamento del Atlántico. Esa legítima manifestación ha provocado la reacción de sectores de la opinión que critican esta posición aduciendo el abandono histórico de la zona, lo cual puede resultar injusto, si se consideran los hechos con objetividad.

En 2014, cuando el asunto no había escalado a los niveles de ahora, el gobernador de la época anunciaba la pavimentación de la vía Loma Arena - Santa Catalina (13,5 km), con una inversión que superaba los $20 mil millones. Esa obra está ejecutada.

De igual manera, la actual administración entregó a la comunidad la vía Lomita Arena - Galerazamba (7,4 km) con inversión superior a $9 mil millones. Vale destacar la inversión de este gobierno en el acueducto de Galerazamba por más de $3 mil millones. Esta obra será entregada como un gran aguinaldo a la región en diciembre. El gobernador anunció además la ejecución del acueducto del corregimiento Loma Arena con una inversión de $5 mil millones, obras que llevarán bienestar social y posibilidades turísticas a la región.

Falta mucho, pero no es tal el abandono. La soberanía podría ser una causa común, sin grietas en la opinión. La integración caribe se construye reconociendo y respetando al vecino.