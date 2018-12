Por fin Blades

Si no se presenta ningún acontecimiento adverso, los cartageneros admiradores de la música del panameño Rubén Blades tendrán esta noche la oportunidad de romper 48 años de estar esperándolo.

Sí, 48. Porque fue a partir del Long Play “De Panamá a Nueva York” cuando se empezó a escuchar la voz de Blades, sin que se supiera que era Blades, porque en aquellas calendas las casas disqueras solo daban el crédito a los dueños de la orquesta.

Así que todo el mundo creía que quien cantaba “Descarga caliente” y “Juan González” era un tal Pete Rodríguez y no un muchachito de 21 años, llamado Rubén Blades, recién llegado a Estados Unidos con la desesperada necesidad de que alguien escuchara sus canciones y sus temas.

Sobre todo sus temas, que no siempre hablaban de rumba, de roneras o de muchachas alegres. Lo suyo era otra cosa. “Eran canciones raras”, calificaban los productores discográficos cuando intuían que cantarle al Pablo que vota en todas las elecciones para después comerse un clavo; o mencionar que Juan Pachanga no solo sirve para tamborero sino también para llorar y sentir como cualquier ser humano, no eran los tópicos que se manejaban en el nacimiento de la salsa que solo buscaba hacer bailar.

Blades quería hacer pensar. “La mía no es música para los pies sino para la cabeza”, explicaba en esos momentos incipientes en los que sus canciones se regaban poco a poco entre voces que tampoco veían problema en cambiar de rutas y cantarle a María Mercé, la hembra que ya no anima la esquina con su ‘caminao’; o en decir que las esquinas del Caribe son iguales en todos ‘laos’; o en esbozar las crónicas históricas de Cipriano Armenteros; o de vez en cuando un guaguancó triste para elogiar la tierra que amó Colón.

Pero había gente acuciosa (poca, pero había) que desde un principio se preocupó por saber quién era ese muchachito que, a inicios de los años 70, se dio el lujo de romper la tradición de las descargas con letras cortas y mucha instrumentación, cantando una descarga caliente que relata y reflexiona el mundo campesino donde la vida se enfrenta salomando y adiestrando puñales.

Esos mismos que lo siguieron desde un principio sabían que en cualquier momento podría meter una batazo de cuatro esquinas como “Siembra”, el LP más vendido en toda la historia de la salsa, tal vez porque su literatura melódica permitió que la historia de Pedro Navaja le diera la vuelta al mundo, lo mismo que “Plástico”, “María Lionza”, “Dime”, “Buscando guayaba” y “Ojos”.

Pocos seguidores saben que, antes de todos esos éxitos, ya el muchachito había grabado una producción en Panamá con “Los salvajes del ritmo”, en donde homenajeó a su maestro Cheo Feliciano, grabando el corte “A las seis”, que le sirvió para imitarlo con todas sus ganas, tal como les ocurre a los genios que necesitan agarrarse de alguna rama para luego estremecer el universo.