Reflexión política

¿Qué es la política, si no el deseo que me mueve después que mi corazón se compunge ante el dolor y la miseria humana? ¿Qué es la política si no las ansias de poder convertir en realidad un mundo maravilloso donde reine la justicia, la libertad y el amor? Son interrogantes que surgen después de conocer las vidas de Jesús de Nazareth, Mahatma Gandhi o Martin Luther King, hombres que magnificaron el arte de seducir a la gente orientándola a seguirlos para alcanzar intereses colectivos loables.

Reflexionando ante el paisaje de la pobreza que se ve en los puntos cardinales de esta urbe y al descubrir que muchos conciudadanos sobreviven ignorando sus dimensiones y valores humanos en acelerada degradación social, concluimos en que la política en Cartagena debe ser reivindicada para que sea lo que debe ser; el ejercicio de las más excelsas cualidades del hombre o la mujer al servicio de la superación humana.

La acción de gobernar debe estar enmarcada en el propósito de desarrollar planes y programas que permitan el mejoramiento exponencial de las condiciones en que viven las comunidades, iniciando con la revisión de los lastres culturales que atan a sus habitantes a tiempos primitivos, facilitando la adopción de comportamientos superiores, como ha sucedido en otras partes de Colombia y del mundo.

De igual forma la actitud ante los asuntos presupuestales tiene que considerar al fisco como sagrado, y que los fines para usarlo sean el beneficio social y no el particular. En consecuencia, con un manejo transparente y austero del erario, se generaría confianza en los contribuyentes locales y se propondrían fórmulas de cofinanciación con entidades nacionales e internacionales para las grandes obras que reclaman la movilidad, urbanismo y vivienda entre otras necesidades.

La Administración Distrital requiere reestructurarse según los planes de desarrollo, asegurando cumplirlos, teniendo en cuenta además que los cargos directivos del Gobierno deben ser ocupados por méritos profesionales y morales, no determinados por cuotas burocráticas.

Ante el debate electoral de 2019, la ciudadanía tiene el reto de votar, escogiendo libremente en el Concejo y Alcaldía a quienes tengan mejor formación profesional, liderazgo, conocimiento de lo público, propuestas propias, sensibilidad social, voluntad de servicio, temor a Dios y a las leyes.

Muchos “políticos” y contradictores dirán que todo lo aquí dicho es una utopía, que soñamos despiertos, pero la crisis social de la ciudad es insostenible, y si no mejoramos la forma de gobernar, tenemos el riesgo de perder la autonomía administrativa.