Retos sociales 2019

Está pendiente la reparación en 2019, del Estado a familias víctimas, a sindicalistas asesinados, reparación colectiva al sindicalismo, ante la CEV y la JEP, caso Uso, Sintraelecol, Sudeb, Anthoc, Sinaltrainal, Sindesena, y dirigentes comunales, entre otros.

El alcalde, la Secretaría de Educación, la Secretaría General, como Estado, como servidores públicos, deben cumplir su misión de acabar tanta injusticia laboral, social, contra humildes mujeres y hombres en los contratos de aseo, la vigilancia y el PAE.

Exigimos una empresa de energía regional con capital estatal, que revierta sus ganancias a las zonas subnormales, que no suba tarifas, que no se robe los subsidios y no sigamos siendo reyes de burlas de nuestros cínicos y mentirosos gobernantes.

A cumplir el Gobierno y el Congreso con la disminución de los aportes a salud de los pensionados del 12 % al 4 % y se haga justicia, tal como se lo habían exonerado a los empresarios en la reforma tributaria del 2012.

Hay que mejorar la pésima atención de salud del magisterio, puertos, los hospitales y las ESE, que se han convertido en unos morideros, por cuenta de la corrupción y que los pacientes no tenemos dolientes ni Estado que nos defienda.

Se requiere la inclusión de políticas de no violencia contra las mujeres en el currículo obligatorio de todas las carreras universitarias, en los niveles educativos primarios y secundarios, como prioridad de las políticas públicas obligatorias.

Necesitamos políticas serias del Estado ante la delincuencia organizada y la común, que tienen sitiada a Cartagena y sus corregimientos.

Que Mintrabajo, la Fiscalía y la Procuraduría trabajen en su misión institucional, articulados para que las quejas, denuncias, querellas por amenazas y violaciones a los derechos sindicales, y laborales, no sigan en la impunidad.

Urge el reintegro de trabajadores despedidos ilegalmente en Club Cartagena, Hotel Caribe, la empresa aseo urbano, las empresas de las sociedades portuarias, los directivos uso Wilmer Hernández, Joaco Padilla, y Enrique Rodríguez.

Moralizar la administración pública, impulsarla a todos los niveles, como una estrategia política para señalar, identificar y mostrar abiertamente las intrincadas relaciones entre gobernantes, jueces, mafias y plutócratas capitalistas.

Convienen las movilizaciones permanentes de las organizaciones sociales, para acompañar las labores legislativas de los 44 congresistas alternativos, con acciones constitucionales y legales, para defender la educación, salud, vivienda, y los mandatos de la CP de 1991.

Hay que derrotar con el voto de castigo a candidatos de estos gobiernos mentirosos y cínicos, y a sus financistas, el 27 de octubre de 2019 en las elecciones de autoridades locales y en las presidenciales del primer semestre del 2022.