Silicon Valley, ejemplo

Algunas empresas en Silicon Valley y que están en Forbes 500 son: Adobe, Apple, Google, Hewlett-Packard, Intel, Oracle, Yahoo. Es la mayor concentración de empresas con base tecnológica en el mundo. En el área hay varios “colleges” y universidades, por ejemplo, Stanford; Santa Clara; San José State University (SJSU); University of California (Santa Cruz); y Naval Postgraduate School, en Monterrey. Por autopista, entre San Jose y Berkeley hay casi 46 millas, o 1 hora; y entre San José y Monterrey, 71 millas o 1h 15 min.

Stanford: En 1951 se creó el Parque Industrial, con pequeños edificios para investigar; en 1954 se creó programa para empleados de las compañías.

Entre los profesores hay aproximadamente 20 premios Nobel; sus alumnos emprendedores dan contribuciones, siendo la primera universidad en añadir más de $ US 1 billón en un año; Hewlett Packard y Google fueron creadas por sus estudiantes; Stanford participa en capital en 80 de más de 1200 empresas creadas con su aporte.

San Jose State Univ: En Silicon Valley, entre San Francisco y Monterrey, se genera un ambiente de aprendizaje para los estudiantes. Agencias y empresas de Silicon Valley buscan a sus estudiantes para pasantías, programas de verano y asistencia en investigación y desarrollo. Las empresas de Silicon Valley emplean a más graduados de SJSU, que cualquier otra Universidad.

Santa Clara Univ: Es “la universidad Jesuita en Silicon Valley", creó Java.

California Univ, en Berkeley:​ La universidad pública número 1 en EEUU. No está en el "Silicon Valley", sino cerca.

Naval Postgraduate School, Monterrey: Graduados en 2017: 1173 Máster, 20 Doctores (1,7 %); 1432 alumnos residentes (167 internacionales); y 909 en aprendizaje distribuido, más que a distancia, mundialmente. Tiene 650 profesores, 46 son militares (1/3 son de planta); mezcla de profesores titulares y visitantes, los cursos apoyan investigación, “investigan los profesores y dan participación a estudiantes”.

Academic Groups: Cyber, Space, Systems Engineering Analysis, Undersea Warfare.

Institutes: Cebrowski -for Innovation and Information Superiority; Modeling, Virtual Environments, and Simulation (MOVES); Wayne Meyer -Systems Engineering.

Programas ejemplo: Total Ship Systems Engineering, desde 1992, da base en Ingeniería Sistémica y diseño, centrada en el buque de guerra como sistema de ingeniería total, con requerimientos, efectividad en misión, casco, mecánica, eléctrica y sistemas de combate; Operations Research/ Analisis.

La innovación e investigación se valora por terceros, por ejemplo, patentes y sociedades de honor, como Sigma Xi, que son por reconocimiento y no por solicitud.

El Silicon Valley y cercanías es único y no copiable, pero hay elementos clave: generación de mentalidades innovadoras con base en esfuerzo y entorno de apoyo, sinergia y colaboración. *Almirante (r) Ph.D