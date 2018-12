Transición energética: apuesta nacional

Ocho árboles al año. Son los que cada colombiano tendría que sembrar para compensar la huella de carbono que causa anualmente. En este periodo, cada habitante del país es responsable de la emisión, en promedio, de cuatro toneladas de CO2. Buena parte de estas emisiones, además de las que causa la deforestación y el uso del suelo, se producen por actividades diarias que consumen energía eléctrica. El 43 por ciento se origina por usar diario el transporte público o particular, y otro 16 por ciento por usar electrodomésticos como el televisor o la nevera.

Significa que sembrar árboles no es la única manera como podemos proteger el medio ambiente y responder a la amenaza del cambio climático. El consumo responsable de energía eléctrica es otra acción sencilla que puede contribuir a cuidar el planeta. Por ejemplo, usar un refrigerador pequeño a 7 grados y no a 5 grados, ahorra 25 por ciento de la energía y no exponer un electrodoméstico al sol puede traer un ahorro hasta del 60 por ciento.

Colombia, que genera el 0,4 por ciento de las emisiones globales de CO2, de las cuales el sector minero energético representa el 13 por ciento, es uno de los países más vulnerables a la variabilidad climática. El fenómeno de El Niño 2015-2016 probó nuestro sistema eléctrico, ocasionando una reducción del porcentaje útil de los embalses del 80 al 50 por ciento, en pocos meses. La generación de energía eléctrica, en un 70 por ciento a partir de fuentes hídricas, demuestra la limpieza de nuestra matriz, pero también nos impone un reto frente a la sostenibilidad energética y la resiliencia al cambio climático, que exige un compromiso colectivo: conciencia ciudadana y decisiones políticas.

La visión del Gobierno Nacional es preparar a Colombia para la transición hacia la cuarta revolución industrial, modernizando el sector eléctrico con tecnologías de punta que aporten a la eficiencia energética y a proteger el medio ambiente. Herramientas como blockchain, big data y automatización, medidores inteligentes, baterías, participación activa de la demanda, movilidad eléctrica, entre otras, serán fundamentales.

En el gobierno del presidente Duque tenemos el propósito de diversificar, complementar e impulsar la competitividad de nuestra matriz energética. Pasaremos de 50 megas de capacidad instalada de energías renovables no convencionales, equivalentes a las que necesita una ciudad como Ibagué, a 1500 megas, equivalentes a Cali y Medellín juntas, garantizando una matriz más diversificada y limpia. En el primer trimestre de 2019, haremos la primera subasta para comercializar esta energía a largo plazo.

En los primeros 100 días de gobierno del presidente Duque, lanzamos el plan del sector minero-energético para adaptarse al cambio climático; su meta es reducir en 11 millones de toneladas la emisión de CO2, contribuyendo con un 17 por ciento a cumplir la meta nacional, durante el año 2030. Este es el momento de actuar y la responsabilidad es de todos.