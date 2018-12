Un reto ciudadano

La indiferencia ciudadana es practicada por personas cuyo comportamiento se caracteriza por la inercia, el andar entre la gente sin ninguna clase de preocupaciones distintas a sus asuntos personales; su concepto es "mientras las cosas a mí no me perjudiquen todo está bien", y si algo me afecta, otros serán los responsables de darle solución; es ejercida por individuos que muestran insensibilidad ante los asuntos colectivos, sean benéficos o dañinos, para ellos todo es igual.

Tan grave es la situación en Cartagena que en días pasados veníamos en un vehículo por la carrera 14, del barrio Torices, hacia el Centro, cuando antes de llegar al sector de Chambacú, vimos que el taxi que venía delante y hacia zigzag hasta casi estrellarse con nosotros. Preocupados, le dijimos al conductor que lo sobrepasara y vimos que iba con cuatro pasajeros, le gritamos al chofer para saber qué le pasaba y este, con ojos adormitados, respondió que no había pasado nada, mientras los pasajeros, concentrados en los celulares, no se dieron cuenta que estuvimos a punto de accidentarnos.

La desidia origina: la ausencia de sentido de pertenencia por la ciudad, probada en actitudes negativas, por ejemplo el desconocimiento de los valores culturales de los coterráneos, como paso con Joe Arroyo, de quien la cantante Shakira dijo en su concierto del año 2006, realizado en la capital del departamento del Atlántico, que: "Barranquilla no sería Barranquilla sin el Joe". Mientras, sus vecinos en La Heroica lo “bembeamos”.

Aquí parece un deporte tratar de invisibilizar a los paisanos; el utilizar las murallas y otros sitios históricos para hacer necesidades fisiológicas; arrojar basuras a las calles; usar equipos de sonido con altos niveles de volumen. Y en política la abstención es superior al 60% del total del censo electoral, prefiriendo muchos irse de paseo que cumplir con el deber de sufragar, lo que nos muestra que uno de los retos para la ciudadanía en el año 2019 es dejar la indiferencia y adoptar nuevas actitudes ante la crisis de Cartagena.

Es fácil decir que otras urbes están mejores que la nuestra, pero no aportamos nada para la resolución de los problemas que más nos afectan. Iniciemos por conjugar el verbo respetar en los actos cotidianos, y en el año 2019 elijamos como alcalde, a un político virtuoso que tenga mejor formación profesional, liderazgo, conocimiento de lo público, propuestas propias, sensibilidad social, voluntad de servicio, y sobre todo, temor a Dios y a las leyes. De lo contrario el futuro seguirá siendo incierto. Feliz año 2019 para todos.

*P.U. Comunicación Social Periodismo