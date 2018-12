Centro, mapa del ruido

Acaba de hacerse un “mapa del ruido” en el Centro de Cartagena con la misma tecnología avanzada utilizada para hacer igual trabajo en Popayán, ciudad también histórica, aunque no tan asediada por los decibeles cacofónicos que pululan en Cartagena, sino agraciada también por los sonidos naturales de los parques, que incluyen viento y canto de aves.

Que el técnico que levantó el incipiente mapa del ruido encontrara que aquí en todas partes se pasa de los decibeles permitidos no es ninguna sorpresa, ya lo sabíamos todos, incluso los responsables de producirlo, pero no con la exactitud de los instrumentos empleados, sino con el gran malestar en los oídos que siempre causa andar por el Centro. Esta situación, en donde lo anómalo parece normal para el grupo reducido pero agresivo de abusadores de la tranquilidad pública, es igual en casi toda la ciudad y también hay que ponerle números, no para comprobar la anomalía, sino tan solo para saber de cuántos decibeles es la violación en cada lugar, y para que no haya pretextos para reprimir la infracción.

Desde hace un tiempo existe el debate de hasta qué horas de la madrugada dejar abiertos los negocios de música en el Centro, y argumentando el desempleo por malas ventas, ya obtuvieron una hora adicional, de 2 a 3 am, pero quieren extenderla aún más. Para la Policía, extender la hora quiere decir que las personas que van a estos sitios tendrán más licor en el cuerpo al salir, aumentando las posibilidades de conflictos violentos.

El Centro, como casi todos los barrios de la ciudad, tiene usos mixtos, y además de los bares ruidosos y las terrazas con decibeles ilimitados, hay hoteles con huéspedes que tienen derecho a descansar y que pagan por hacerlo, hay restaurantes ‘tranquilos’ y también muchos residentes que merecen respeto, pero a los propietarios de los establecimientos ruidosos de toda la ciudad parece tenerlos sin cuidado los inconvenientes que causan y los derechos de terceros que violan.

Hacer ruido no es un privilegio, sino una violación de la ley y del Código de Policía, y esta debería decomisar los equipos sin tantos miramientos. Lo usual es que luego de las quejas de los vecinos, y no enseguida, llegue algún agente del orden a hacer bajar el sonido, pero más demora este en irse que los dueños del ruido en volverlo a subir. La Policía no debería ser tan laxa en este deber, y debería llevar la cuenta de las quejas a cada establecimiento para que al tercer strike, como en el béisbol, se ponchen y pierdan los equipos de sonido, así deban ser arrancados de las paredes.

La realidad es que si los dueños de las fábricas ilegales de ruido fueran más considerados y cumplieran las normas de los decibeles permitidos, no debería haber inconveniente con el horario, pero estos quieren ambas cosas: torturar al vecindario, y además, hacerlo durante más tiempo.

Ojalá que medir el ruido se extienda a toda la ciudad y que las autoridades no flaqueen para reprimir los abusos.