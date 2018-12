El debate de las motos

En los últimos días las motocicletas han vuelto a ser asunto de debate público nacional por muchas razones, y una de las más sonadas es su aumento mayúsculo y sostenido en todas las vías del país, lo que tiene matices muy disímiles.

El crecimiento precipitado de las motocicletas en las calles colombianas, se debe a dos factores fundamentales: uno, que es el vehículo popular de las clases medias y bajas, y dos, el claramente muy deficiente servicio de transporte público colectivo y masivo en la mayoría de las ciudades.

Pero hay otra razón elocuente para el debate general en torno al rodaje de las motos y es la alta accidentalidad, muchas veces con resultados fatales en vidas humanas, lo cual en enorme proporción es engendrado por la gran cantidad de cuasisuicidas que dicen saber manejar una moto solo porque la hacen rodar, pero no tienen ni idea de lo que es conducir un vehículo en las calles.

Es posible reducir esa elevada siniestralidad de las motos, con decisiones del Gobierno que sean mucho más éticas que económicas, y una trascendental sería obligar a todos los motociclistas que van a renovar su licencia -que antes adquirían por ventanilla-, a tomar el curso teórico de 28 horas mínimas sobre manejo, normas y responsabilidades del conductor, que hoy se le obliga hacer a quienes van a obtener licencia por primera vez, para que entiendan en el aula, con claros ejemplos, las consecuencias gravísimas de todo acto desproporcionado que miles de infractores realizan en las vías. Muchos motociclistas no miden que sus acciones arbitrarias son una bomba de tiempo para su vida y la de los demás en la vía.

Otra reflexión que tiene estigmatizadas las motos en este país, es la delincuencia ‘rodante’ sobre ellas. Sicarios y ladrones ven en este vehículo el mejor aliado para cometer sus crímenes.

Y si en el caso de Cartagena, además miramos hacia Transcaribe, este sistema aún está lejos de llenar las expectativas, y para la muestra la reciente salida de busetas de la ruta Bosque para darle entrada a una nueva ruta del SITM. Las busetas de Bosque trabajaban hasta casi la medianoche y en esas horas nocturnas resolvían la movilidad de muchos ciudadanos de barrios populares. Algo semejante está ocurriendo con la salida de los microbuses de San Fernando.

Al restringir al parrillero en moto en ocho barrios, han mermado notablemente los delitos en esos sectores, y por eso, con justa razón, esas comunidades defienden la medida, pero también es cierto que no en toda la ciudad conviene esa restricción, porque la mayoría necesita que las motos puedan transportar al pasajero donde no hay buses. No hay que negar tampoco que el mototaxismo, lamentablemente, es una solución ante el pésimo servicio de transporte público en la ciudad.

Es lógico que hay que desestimular el uso de los vehículos particulares que queman combustibles de origen fósil, para cuidar el medio ambiente, pero para eso primero hay que proveer un servicio de transporte público de calidad.