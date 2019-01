El puente espera

Desde este momento, una de las noticias más esperadas no solo por la comunidad directamente involucrada, sino también por toda la ciudad, es el inicio de los trabajos para recuperar el puente 13 de Junio-Las Gaviotas.

A mediados del año pasado la Secretaría de Infraestructura del Distrito anunció, en reunión con los líderes comunales de los barrios afectados, que sería reconstruido con casi mil millones de pesos y que los trabajos, posiblemente, empezarían en abril, de acuerdo con la celeridad con que se entregue el presupuesto y se desarrolle la licitación.

En todo caso, lo que esperan las comunidades de Las Gaviotas, Los Alpes, San Antonio, 13 de Junio, Medellín y Contadora es que con el arreglo del puente se erradique la amenaza latente de una desgracia, que costaría mucho más solventarla en caso de que involucre personas, sin mencionar la tragedia humana que habría.

El deterioro del terreno donde fue levantado el puente, hace muchos años, es más que evidente, razón por la cual los vecinos siempre han solicitado que los agentes del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) controlen permanentemente el tráfico, para restringir el paso de vehículos de carga pesada que puedan terminar hundiendo la armazón hacia el lecho del caño Ricaurte.

Esta petición se cumple en la medida en que los agentes de tránsito puedan, por lo que otros sectores de la comunidad han pedido que el puente sea cerrado y se reabra cuando terminen su reingeniería, lo que implicaría buscar vías alternas para el tráfico que necesita alcanzar la avenida Pedro de Heredia.

Al término de la reunión entre funcionarios y habitantes, los activistas cívicos del barrio San Antonio, donde una significativa sección de viviendas está literalmente a orillas del Ricaurte, dijeron sentirse insatisfechos porque no se dijo cuál sería el destino de esos inmuebles, que, según los comunales, corren el peligro de desplomarse en cuanto empiecen los trabajos en el puente.

Aunque la administración distrital ha informado, en no pocas oportunidades, que los trabajos no afectarán las márgenes del caño, no se ven tan descabellados los temores de los residentes de San Antonio, puesto que con el paso del tiempo el Ricaurte ha ido expandiendo su caudal, varios árboles se han derrumbado sobre su lecho y el agua suele desbordarse un poco en épocas de lluvias.

Es probable que en el Distrito se esté evitando incluir más presupuesto del que se tiene pensado para arreglar el puente, pero no estaría de más que se atiendan las preocupaciones de los habitantes de San Antonio, con el fin de prever algún percance que exija más costos al tener que remediarlo.

Ignorar esas peticiones sería un despropósito, comprometerse con darles una solución a todos los que puedan verse afectados por el caño es una tarea que no se puede dejar pasar por alto.

Ojalá el puente sea una realidad y no una promesa más.